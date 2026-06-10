Потреблението на енергията от домакинствата в ЕС намалява

Домакинствата са формирали 26,0 процента от крайното потребление на енергия в ЕС през 2024 г.

Потреблението на енергия в домакинствата в Европейския съюз през 2024 г. е възлязло на 9,54 милиона тераджаула (приблизително равно на 1,56 млрд. барела петрол - бел. ред.), което представлява лек спад от 0,2 процента спрямо 9,57 милиона тераджаула през 2023 г., показват данни на Евростат. Така потреблението намалява за трета поредна година след рекордните 10,98 милиона тераджаула, отчетени през 2021 г.

Домакинствата са формирали 26,0 процента от крайното потребление на енергия в ЕС през 2024 г. Най-голям дял в енергийното потребление на домакинствата имат природният газ с 29,4 процента, електроенергията с 26,9 процента и възобновяемите енергийни източници и биогоривата с 22,8 процента.

По-голямата част от използваната енергия е била предназначена за отопление на жилищата - 61,5 процента, следвана от подгряване на вода - 15,6 процента, уточни БНР. За осветление и електрически уреди са използвани 14,8 процента от енергията, за готвене - 6,4 процента, за други нужди - 0,9 процента, а за охлаждане на помещенията - 0,8 процента.

Спрямо 2023 г. потреблението на енергия за отопление е намаляло с 1,2 процента, а за готвене - с 0,9 процента. В същото време енергията, използвана за охлаждане на помещенията, е нараснала с 15,3 процента, а тази за осветление и електрически уреди - с 2,6 процента, показват още данните на Евростат.

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