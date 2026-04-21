1 USD
1.176 BGN
Започва ново проучване за жп линия през Стара планина

БГ Бизнес

bTV Бизнес екип

Обявена е поръчка за трасе от Русе до гръцката граница

Един забравен проект излиза отново на дневен ред, след като Национална компания "Железопътна инфраструктура" обяви обществена поръчка за предварителни прединвестиционни проучвания за развитие на жп линия от север на юг през Стара планина, предаде "Сега". В заданието са посочени четири конкретни трасета от Русе до границата с Гърция, които трябва да бъдат разгледани от кандидатите:

1. Русе – Горна Оряховица- Велико Търново – Дъбово – Тулово – Стара Загора – Михайлово – Димитровград – Симеоновград – Свиленград – граница с Република Гърция;

2. Русе – Левски – Ловеч – Троян – Христо Даново – Карлово- Пловдив- Димитровград – Симеоновград – Свиленград – граница с Република Гърция;

3. Черквица/Гиген – Гулянци – Плевен – Долни Дъбник- Безханово – Ловеч – Троян – Христо Даново – Карлово- Пловдив – Димитровград – Симеоновград – Свиленград- граница с Република Гърция;

4. Русе – Горна Оряховица – Елена- Твърдица/Сливен- Нова Загора – Симеоновград- Свиленград- граница с Република Гърция.

Непосредствен повод за стартиране на проекта е подписания през декември меморандум за сътрудничество между България, Румъния и Гърция, част от който е и ключовият транспортен коридор Север-Юг, предаде "Сега". Този коридор ще свързва Източното Средиземноморие през България и Румъния със Северна Европа. Едно от основните инфраструктурни намерения, свързани с този коридор, е изграждане на високоскоростен мултимодален транспортен коридор, който да включва не само пътища и железопътни линии, но и пристанища и логистични центрове.

Връзката север-юг в момента се осигурява от няколко линии, които в документацията на поръчката са определени като недостатъчно развити за комбинирани транспортни услуги, не са оперативно съвместими, неконкурентни на автобусния и автомобилен транспорт, прекалено бавни и с ниско качество. 

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

