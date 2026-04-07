За три месеца държавният ни дълг мина 1 милиард евро

Лихвите по държавните заеми скочиха

Правителството е пласирало в понеделник поредна емисия държавни ценни книжа на стойност 150 млн. евро.

Това е седмото за 2026 г. предлагане на ДЦК на вътрешния пазар с цел набиране на свежи средства, при което новият държавен дълг, поет от началото на годината, достига 1.050 милиард евро.

Среднопретеглената лихва, на която са пласирани 10-годишните държавни ценни книжа в петък, е в размер на 4.18% годишно, съобщи БНБ. Това е доста над очаквания от Министерство на финансите лихвен процент от 3.50%. През февруари вече бяха пласирани 10 годишни ДЦК и тогава постигнатата лихва бе 3.84%, пише "Сега".

Според Закона за публичните финанси в условията на удължителен бюджет Министерският съвет може да поема държавен дълг за рефинансиране на дълга в обращение до размера на годишните погашения по държавния дълг, поет до началото на съответната бюджетна година.

В същото време бюджетният дефицит в края на март достигна рекордно за последните 20 години ниво - 1.5 млрд. евро, което е 1.2% от БВП. Само през месец март натрупаният дефицит е 1.7 млрд. евро, или 0.8% от прогнозния брутен вътрешен продукт (БВП) – най-високата стойност за последните 20 години (от 2007 г. насам).

През 2025 година Министерството на финансите пласира нов дълг чрез продажба на ДЦК и облигации на международните пазари в размер на около 8,9 млрд. евро (17,4 млрд. лева).