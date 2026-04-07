В тези страни няма минимална работна заплата

Пет развити държави в Европейския съюз нямат определена минимална работна заплата. Повечето развити страни, които нямат законово установена минимална работна заплата, все още имат минимални заплати, определени от индустрията чрез колективни трудови договори. Ето кои са тези страни, цитирани от Investopedia:

1. Швеция

Швеция функционира без национално въведена минимална работна заплата, но страната използва скандинавски модел . Минималните заплати се определят по сектори или индустрии чрез колективно договаряне, използвайки кроната.

Почти всички шведски граждани членуват в един от около 110 профсъюза и организации на работодатели, които договарят заплатите за редовна почасова работа, заплати и извънреден труд. Шведското законодателство ограничава работната седмица до 40 часа, точно както е в САЩ.

2. Дания

Отношенията между работниците и работодателите в Дания се считат за хармонични поради липсата на федерално задължителна минимална работна заплата. Профсъюзите договарят работниците да получават разумно заплащане.

Някои видове работа диктуват сумата, която работникът трябва да получава на час. Заплащането може да се състои от ставка на парче, заплащане, обвързано с постиженията, или подобно споразумение в други области.

3. Исландия

Исландия постоянно се нарежда сред най-щастливите страни заради ниските си нива на престъпност, високите заплати и здравото население.

Служителите в Исландия са почти всички членове на синдикати , които отговарят за договарянето на базовите заплати за индустриите, които представляват.

4. Норвегия

Норвегия е друга северна нация, която се е отказала от федерално задължителната минимална работна заплата в полза на договорени от синдикатите заплати, определяни от индустрията. Норвежците се радват на добра сигурност на работното място, високи заплати и достатъчно време за почивка.

Основните почасови заплати варират в зависимост от индустрията, възрастта и опита. Повечето норвежци имат трудови договори и фиксиран месечен доход. Неквалифицираните работници често имат фиксиран почасов доход. Норвежките работници печелят средно 55 780 долара годишно.

5. Швейцария

Няма национална минимална работна заплата, но швейцарските заплати са високи в сравнение с други държави. Някои сектори използват минимални заплати, договорени между синдикатите и асоциациите на работодателите, както е определено в колективните и стандартните трудови договори.

Служителите, които работят в сектор с минимална работна заплата, не могат да получават по-малко от минималната работна заплата, посочена в колективните и стандартните трудови договори за този сектор.