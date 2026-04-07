Американски фонд инвестира в най-голямата българска ВЕИ компания

Sunotec, който е най-голямата компания от ВЕИ сектора у нас си осигури първокласен акционер. Чрез фондове, управлявани от Blackstone Tactical Opportunities, компанията получава значителна капиталова инжекция, която ще ускори прехода на Европа към възобновяема енергия, съобщават от компанията.

Фокус върху ключови европейски пазари и мрежова инфраструктура

Новото партньорство ще подпомогне растежа на Sunotec на основните ѝ пазари в Германия, Обединеното кралство, Скандинавия и Югоизточна Европа.

Освен разширяване на присъствието, инвестицията ще позволи на компанията да надгради съществуващите си услуги и да развие нови направления, особено в областта на мрежовата инфраструктура със средно и високо напрежение, което ключов елемент за интегриране на нарастващия дял възобновяема енергия в европейските електроенергийни системи.

Силна база и бърз растеж

Sunotec вече се е утвърдила като един от водещите интегратори на соларни и BESS (Battery Energy Storage Systems) проекти в комунален мащаб в Европа. Компанията е реализирала приблизително 15 GW инсталиран соларен капацитет общо, 5 GW соларни панели в комунален мащаб през последните две години и 5 GWh батерийни системи за съхранение (BESS) за същия период.

Този ръст отразява дългосрочните тенденции на електрификация и ускоряващия се енергиен преход в Европа. Основателите и ръководството на Sunotec остават мажоритарни акционери и ще продължат да контролират стратегията и операциите на компанията.

Сделката подлежи на регулаторни одобрения и се очаква да бъде финализирана през първата половина на 2026 г.

Sunotec е основана през 2012 г. в София и днес е международен системен интегратор на мащабна възобновяема енергийна инфраструктура. Компанията е реализирала над 680 фотоволтаични проекта с над 15 GW инсталирана мощност и 5 GWh батерийни системи в Европа и извън нея.