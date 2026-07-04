Втората по големина икономика в света построи свой Дубай, но днес там не живее почти никой

Всички жилища на изкуствения остров са празни през зимата, а през лятото са заети само 20 процента

Втората по големина икономика в света Китай искаше да се сдобие със свой изкуствен остров - подобно на Палмовите острови в Дубай. Вместо в голям инфраструктурен успех обаче, проектът се превърна в символ на строителната криза в страната.

Хайхуа, изкуствено създаденият архипелаг на северозападните брегове на Хайнан, се намира в най-южната част на Китай, която е известна с мекия си климат. Там са изградени десетки хиляди жилища, купени предимно от пенсионери, живеещи в Северен Китай - с идеята да избягат от ледените зими, разказва АРД.

"Купих си малко жилище, за да прекарвам тук зимния сезон", казва една пенсионерка пред германската обществена медия. "Не исках голям апартамент, тъй като сме само двама. Детето ни работи другаде и разполага с твърде малко време. Затова се ограничихме с жилище от 50 квадратни метра.

Мегапроект, напомнящ големите европейски градове

Хайхуа или "Островът на морските цветя" носи това име, тъй като изкуствено изградените парчета суша по форма приличат на цъфнало цвете. Те са вдъхновени от изкуствените Палмови острови в Дубай - но са по-големи. Мегапроектът е на обявилия междувременно фалит строителен концерн Evergrange.

Когато през 2015 година работата по проекта започва, се дават големи обещания, припомня АРД. Планираните инвестиции са за над 20 милиарда евро. Но през 2021 година парите на засегнатия от кризата с имотите в Китай Evergrange свършват.

Снимка: Getty Images / iStock

Към момента строителните дейности на гигантския островен проект са почти завършени: наред с небостъргачите с апартаменти на островите са вдигнати и хотел, наподобяващ замък, с 5000 стаи, аквапарк, цирк и увеселителен парк с атракциони. В сгради, които копират известни църкви и катедрали, може да се сключи брак, а търговските улици и молът напомнят атмосферата в европейските столици.

Символ на кризата с недвижимите имоти

Десет години по-късно обаче голямата част от хотелските стаи не е използвана, а увеселителният парк и молът така и не са били открити. Много сгради се рушат. Магазините стоят празни, търговските улици са пусти, вилите не са населени. 40 небостъргача са разрушени.

Хайхуа се е превърнал в истински символ на китайския модел за растеж, достигнал границите си, посочва германската обществена медия, цитирана от DW. Цените падат, както и инвестициите. В почти всеки град в Китай има квартали с небостъргачи, чието строителство е спряно. И те са се превърнали в квартали призраци, напомнящи за кризата с недвижимите имоти.

Пустош, сред която обикалят брокери

В жилищния район на Хайхуа всичко е завършено. Но вечерно време малко от прозорците святят - очевидно много от апартаментите пустеят. От магазините също съвсем не всички са заети. Около тях и около ресторантите бродят предимно брокери, разказва коресподентът на АРД Бенямин Ейсел.

55-годишната Ян Сяоджюан следи проекта от самото му начало и предлага много от жилищата. Когато всичко започва, квадратният метър струвал около 600 евро. После цените ударили тавана, надхвърляйки 3000 евро при продажбите, докато балонът с имотите в Китай не се пукнал.

През 2022 година цените се върнали до първоначалното си ниво, а днес са само малко по-високи, споделя брокерката. "Сега всички продават на загуба, освен тези, които са купили жилищата си в самото начало. Но и те губят, ако се пресметнат лихвите за кредитите."

Тези, които са инвестирали, губят

Според брокерката около половината от всички жилища на изкуствения остров са празни през зимата, а през лятото са заети само 20 процента. Закупилите жилища като инвестиция днес са на загуба, казва тя пред АРД.

Но и тези, които са се снабдили с апартаментите, за да живеят в тях, не са в много по-добро положение - Ма Нингруй от североизточната част на Китай е платила много повече за апартамента си на Хайхуа, отколкото той струва днес. Въпреки това тя казва, че не е разочарована. "Имам жилище, в което мога да идвам през зимата и искам да го запазя. Не е толкова страшно, че цените са спаднали донякъде - няма проблем."

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