Край на Airbnb в Атина и Солун? Собствениците може да загубят право да отдават под наем

Новите правила в Гърция влизат в сила от 1 юли 2026 г.

Собствениците на имоти в Атина и Солун бързат да приключат продажби, прехвърляния и административни процедури преди влизането в сила на новите ограничения за Airbnb и краткосрочното отдаване под наем на 1 юли 2026 г. Промените ще засегнат най-вече хората, които използват своите жилища за краткосрочно настаняване, тъй като новите правила могат да ограничат възможностите им за отдаване под наем и управление на имотите. Министерството на националната икономика и финансите въвежда мащабни промени чрез законопроект, който ще ограничи новите регистрации на краткосрочни наеми и ще окаже влияние върху прехвърлянето на имоти в гъсто населени туристически райони, предава Greek city times.

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Сред основните ограничения, които ще действат от 1 юли, е спирането на новите регистрации в Първи общински район на Солун, който включва централната част на града и историческите зони. В Атина ограниченията също се разширяват, като допълват вече съществуващите забрани в първите три общински района. Те засягат популярни квартали като Плака, Монастираки, Кукаки, Метаксургио, Екзархия, Панграти и други централни части на града.

Една от най-обсъжданите и спорни промени е свързана с прехвърлянето на собственост. Продажбата, дарението или родителското прехвърляне на имот с активен AMA (номер в регистъра за краткосрочно отдаване под наем) може да доведе до премахване на имота от регистъра. Това означава, че новият собственик няма да може да го използва за краткосрочно отдаване под наем. Изключение ще има при наследяване, тъй като наследниците ще могат да продължат да управляват имота като краткосрочен наем, без да губят регистрационния му статут.

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Причината за активността на собствениците преди 1 юли е желанието им да запазят правата си за краткосрочно отдаване под наем. Хората с активни AMA регистрации ускоряват планираните продажби, родителски дарения и други трансакции, за да избегнат ограниченията, предвидени в новите правила. В Солун много собственици все още се стремят да получат AMA преди началото на замразяването на новите регистрации в Първи общински район.

Промените могат да окажат влияние и върху пазара на недвижими имоти. Краткосрочните наеми значително увеличиха стойността на имотите в атрактивни райони, като много апартаменти се предлагат като „инвестиционни имоти“, „готови за Airbnb“ или възможности за висока доходност. Специалисти в сектора предупреждават, че новите ограничения могат да доведат до спад в цените и да затруднят прехвърлянето на семейно имущество, особено при родителските дарения, които използват прага за необлагаеми данъци.

Много експерти посочват, че правилата създават несигурност, тъй като AMA е свързана с конкретния имот, а не с неговия собственик. Основната цел на правителството е да увеличи броя на жилищата, достъпни за дългосрочно наемане, в районите, където туристическият натиск е най-силен.