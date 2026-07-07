„Най-скъпото бунгало“ в света е съборено след ожесточен спор

Бунгалото се намира в района, известен с името си "милионерската улица"

Наричаното „най-скъпо бунгало в света“ вече е в историята. След продължил две години спор с местните власти, 48-годишният предприемач Том Гланфийлд получи разрешение да събори имота и на негово място да изгради модерно екологично имение, вдъхновено от популярното британско предаване Grand Designs, пише The Sun.

Имотът е бил закупен за 13,5 млн. британски лири, което по актуален курс се равнява на приблизително 15,7 млн. евро. Разходите за новия проект се оценяват на 8,5 млн. британски лири или около 9,9 млн. евро.

Разположено в престижния район Сандбанкс, известен още като „Милионерската улица“, бунгалото се прочу с рекордната си цена на квадратен метър. Стойността му е достигала около 4 600 британски лири (приблизително 5 350 евро) на квадратен фут, което се равнява на около 57 600 евро на квадратен метър – ниво, сравнимо с цените на най-луксозните имоти в Монако.

Къщата с четири спални е принадлежала на едно и също семейство в продължение на 117 години. Първият ѝ собственик – викториански ботаник – купува парцела на полуострова в пристанището на Пул за около 1 000 британски лири, което днес би било приблизително 1 160 евро по номинален курс.

Настоящият собственик Том Гланфийлд е мултимилионер, изградил бизнеса си сам. Преди повече от 20 години той стартира компания за подбор на персонал със студентски заем, а впоследствие развива успешен бизнес.

Първоначалните му планове да събори бунгалото и да построи нова къща бяха отхвърлени от местните власти в Борнемут, Крайстчърч и Пул. Причината е, че Сандбанкс е една от най-престижните жилищни зони във Великобритания и попада в защитена територия, където строителството е под строг контрол.

След продължилата две години процедура общинският съвет все пак одобрява проекта и разрушаването на старата къща започва.

По думите на Гланфийлд новият дом няма да прилича на типичните бели луксозни вили в района.

„Това ще бъде нещо, което Сандбанкс никога досега не е виждал“, казва той.

Новото крайбрежно имение ще бъде изградено от устойчиви материали, а голяма част от строителните отпадъци от старата къща ще бъдат рециклирани и използвани в основите на новата. Благодарение на разположението си на ъглов парцел, имотът ще предлага 270-градусова панорамна гледка към пристанището на Пул – второто по големина естествено пристанище в света след това в Сидни.

Като част от проекта ще бъде изградена и защитна морска стена с дължина близо 152 метра, която да предпазва бреговата линия от ерозия. Очаква се строителството на двуетажната къща да продължи около две години.

Новият дом ще разполага с просторна кухня с отворен план, зона за развлечения, собствен киносалон и фитнес. На приземния етаж ще бъдат разположени пет спални, като основната ще разполага със самостоятелна баня с хидромасажна вана с изглед към морето, дрешник и балкон.

Гланфийлд обяснява, че старата къща е била в изключително лошо състояние.

„Беше силно занемарена, имаше нашествие от плъхове, съдържаше азбест и се отопляваше с котел на мазут. Беше остаряла и неекологична.“

Той допълва, че почти всички материали от съборената сграда са били рециклирани и използвани при изграждането на основите на новото имение.