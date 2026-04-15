Въвеждат три нови автобусни линии от днес в София

Ето маршрутите на автобусите

От днес (15 април), Центърът за градска мобилност въвежда три нови автобусни линии - № 65, № 180 и № 182.

Линия № 65 ще осигурява връзка между метростанция "Красно село" и района на Боянската църква.

В посока Боянската църква автобусите ще се движат от метростанция "Красно село", по ул. "Александър Пушкин", ул. "Беловодски път", ул. "Севастократор Калоян", ул. "Брезовица", ул. "Боянско езеро", ул. "Младост", ул. "Белите брези", Боянска църква.

В обратна посока автобусите ще се движат от Боянската църква, ул. "Белите брези", ул. "Младост", ул. "Боянско езеро", ул. "Брезовица", ул. "Севастократор Калоян", ул. "Беловодски път", ул. "Александър Пушкин", метростанция "Красно село".

Линия № 180 - от Бизнес парк София до в.з. "Косанин дол". Чрез новата линия се създава връзка за вилната зона, като автобусите ще обслужват и района на "Младост“ 4, предаде БНР. Те ще спират на Околовръстния път и вътрешнокварталните улици.

Линия № 182 ще се движи от Бизнес парк София до ж.к. "Лозен парк" и с. Герман.

От Центъра за градска мобилност въвеждат и корекция в маршрута на автобусна линия № 107. Той се скъсява и вече ще обслужва участъка между "Карпузица“ и "Овча купел“. Разкриват се и нови спирки по ул. "Народен герой".

