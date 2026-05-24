В тази българска община безработицата стигна 64%

Над 10% безработица се отчита в 117 общини у нас

Чудовищни разлики продължават да разделят българския пазар на труда. Докато в големите градове и индустриалните зони около тях безработицата остава ниска, малки общини в страната отчитат тревожно високи нива на хора без работа. Това показва ново проучване на Института за пазарна икономика (ИПИ) от поредицата „Регионални профили“.

Данните разкриват огромна пропаст между различните региони в страната. В София безработицата е едва 1,7%, а в Божурище – 1,9%. Много ниски нива се отчитат още във Варна, Белослав, Елин Пелин, Пирдоп и Бургас, където делът на хората без работа е между 2,3% и 2,5%.

На другия полюс обаче са редица малки и периферни общини. В Белоградчик безработицата достига 19,2%, а във Ветово и Главиница надхвърля 22%. В Струмяни нивото е 31,9%, в Макреш – 59%, а най-тежка е ситуацията в Димово, където безработицата достига 64%.

Според авторите на анализа, цитирани от "Сега", данните за 2025 г. показват едновременно подобрение на пазара на труда и задълбочаващ се структурен проблем. Недостигът на работна ръка все по-често се превръща в спирачка за бизнеса и икономическия растеж, докато в застаряващи и отдалечени общини липсата на инвестиции продължава да поддържа висока безработица.

От ИПИ посочват, че най-сериозни проблеми има в Северозападна България, много от дунавските общини, части от Родопите, както и в Сливенско и Разградско. Пограничните райони също срещат сериозни трудности на пазара на труда.

В същото време 62 общини в страната остават с под 5% безработица. Това са основно големи градове, индустриални центрове и силно развити икономически райони.

Над 10% безработица се отчита в 117 общини, които обикновено са малки, застаряващи и с ниска инвестиционна активност.

Проучването показва още, че през 2025 г. делът на търсещите работа сред трудоспособното население е намалял до 5,3%. В 170 общини има спад на безработицата, в 17 няма промяна, а в 78 се наблюдава леко покачване. По-негативна тенденция се отчита в районите на Добрич и Плевен заради по-слабите резултати в земеделието и намаленото търсене на работна ръка в сектора.

