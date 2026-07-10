Румен Гълъбинов: Три спешни стъпки за овладяване на дефицита

Според иокономиста проблемът са „плащанията под масата“ и укриването на ДДС

Днес Съветът на Европейския съюз съобщи, че е приел решение за откринане на процедура по прекомерен дефицит за България. Пред bTV Бизнес новините икономистът Румен Гълъбинов очерта ключовите срокове и предизвикателства пред страната ни за стабилизиране на държавните финанси.

„Като цяло процедурата на Европейската комисия поставя публичните финанси на България под засилен контрол. Корективният подход диктува обвързващо ограничение на публичните разходи.“, казва иикономистът.

Страната ни ще докладва за напредъка си по мерките два пъти годишно (всеки април и октомври).

„Към момента 11 държави от Европейския съюз са обект на процедура при прекомерен дефицит, тъй като бюджетните им дефицити са надхвърлили референтната граница от 3% от БВП.“, разаснява той.

15 октомври 2026 г. е крайния срок, в който България трябва да представи пред Европейската комисия и Еврогрупата конкретни мерки за свиване на разходите заедно с проектобюджета за 2027 г.

Гълъбинов има три препоръки за намаляване на разходите:

1. Фискална консолидация и строга финансова дисциплина за овладяване на дефицита и предотвратяване навлизането в дългова спирала.

2.Повече инвестиции, които да бъдат движени от публични разходи, европейски средства и публично-частни партньорства.

3. Свиване на сивата икономика, като основният проблем включва недекларирана заетост, плащания "под масата" и укриване на ДДС.

Какво представлява процедурата при прекомерен дефицит?

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Това е механизъм, който е предназначен да гарангира, че държавата ще се върне към или ще поддържат дисциплина в бюджетите на своите правителства.

В своя официален сайт Европейският съвет обяснава, че целта на процедурата е да се възпрепятстват прекомерните държавни дефицити и, ако възникнат, да се подпомогне коригирането им . Правилата на процедурата при прекомерен дефицит са посочени в „корективната част“ на Пакта за стабилност и растеж (ПСР), който беше наскоро преразгледан.

За да ограничат държавния дефицит и дълг, държавите членки са се споразумели за референтни стойности, които са залегнали в договорите на ЕС: съотношение на дефицита от 3% и съотношение на дълга от 60%. Съотношенията винаги се изчисляват спрямо БВП на държавата членка.

Референтните стойности са: 3% съотношение на дефицита към БВП и 60% коефициент на задлъжнялост към БВП.

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Според пролетната прогноза на Европейската комисия дефицитът на България ще се увеличи от 3.5% от БВП през 2025 г. до 4.1% през 2026 г. и 4.3% през 2027 г. Основните причини са социалните разходи, заплатите в публичния сектор и продължаващите разходи за отбрана.

Държавата трябва да ограничи харченето на пари. Всяка следваща година разходите ни могат да растат, но много контролирано, като се измерват спрямо базовата (сегашната) година. Номиналният кумулативен темп на растеж на нетните разходи не трябва да надвишава 4,2% през 2026 г., 7,7 на сто през 2027 г., 11,4 на сто през 2028 г. и 15 на сто през 2029 г., се пояснява в съобщението.

Това не означава фалит, но е сигнал за проблем. Публичните финанси излизат извън рамката на устойчивата бюджетна дисциплина.