Експерти разкриват неща, които никога да не купувате чисто нови

Автомобилите са сред най-ярките примери за покупка, която бързо губи стойност

Все повече финансови експерти препоръчват да се дава шанс на стоките втора употреба, тъй като така могат да се спестят сериозни суми, без компромис с качеството. Освен че са по-достъпни, употребяваните вещи насърчават и по-устойчив начин на живот. В много случаи те са в отлично състояние и предлагат същата функционалност като новите, но на значително по-ниска цена.

Сред най-разумните покупки на вторичния пазар са кухненските уреди. Миксери, блендери и кафемашини често работят безупречно дори след години употреба, а високият клас марки като KitchenAid и Wolf губят голяма част от стойността си още след първата продажба. Експертите съветват преди покупка да се проверяват внимателно състоянието, описанието и отзивите за продукта.

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Дрехите и книгите също попадат сред вещите, които рядко си заслужава да бъдат купувани чисто нови. Онлайн платформи и магазини за втора употреба предлагат модерни модели, дизайнерски марки и дори луксозни аксесоари на значително по-ниски цени. При книгите ползата е двойна – освен че струват по-малко, така се намалява и ненужното разхищение, а библиотеките и специализираните книжарници често предлагат отлични находки.

Според специалистите домашният декор, произведенията на изкуството и музикалните инструменти също са по-изгодни като покупки втора употреба. Вместо масово произведени мебели и аксесоари, те препоръчват винтидж магазини, антикварни обекти или разпродажби на имоти, където могат да се открият уникални предмети с високо качество. При музикалните инструменти употребяваните модели са особено подходящи за начинаещи, които тепърва откриват дали ще развият новото си хоби.

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Автомобилите са сред най-ярките примери за покупка, която бързо губи стойност. Новата кола се обезценява още в момента, в който напусне автокъщата, докато леко употребяван автомобил може да предложи същата надеждност на значително по-добра цена. Подобна е ситуацията и с много детски играчки, които често се продават почти като нови. Единственото важно условие е те да са в добро състояние, без счупени части и да отговарят на актуалните стандарти за безопасност.