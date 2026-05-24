1 USD
1.1595 BGN
40% от пълнолетните в България не са прочели нито една книга за цяла година

40% от пълнолетните в България не са прочели нито една книга за цяла година

bTV Бизнес екип

Според данните четенето не е просто личен навик, а е пряко свързано с достъпа до образование

Четирима от всеки десет души в България не са прочели нито една книга през последната година. Данните показват, че 40% от пълнолетните в страната не са посегнали към книга за период от цяла година. При хората над 65-годишна възраст този дял е още по-висок и достига 47%, което показва сериозен спад в читателската активност сред по-възрастните. 

Това показват резултатите от четвъртото издание на индекс „Достъп до култура“ за 2025 г., представени от Янина Танева – съосновател на „Фабрика за идеи“, и д-р Диана Андреева-Попйорданова – директор на „Обсерватория по икономика на културата“, предава БТА. 

Не чета книги, имам Facebook: Колко похарчихте за книги тази година? (АНКЕТА)

Според данните четенето не е просто личен навик, а е пряко свързано с достъпа до образование и библиотечна инфраструктура. Нивото на образование оказва сериозно влияние върху това колко често хората четат книги. Над 90% от висшистите, или 91,3%, са прочели поне една книга през последната година. Сред жителите на столицата този дял също е висок и достига 88%.

В същото време над 80% от хората с основно и средно образование не са прочели нито една книга. Подобна тенденция се наблюдава и в малките градове, където 46,8% от жителите не са чели книга през последната година. 

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

