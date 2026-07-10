Цените на природния газ в Европа се повишиха

Поскъпването на природния газ в Европа започна на 2 март

Борсовите цени на природния газ в Европа се повишиха с около 1% по време на търговията, достигайки приблизително 584 долара за хиляда кубически метра, сочат данните на Лондонската борса ICE. Августовските фючърси по индекса TTF – най-големия газоразпределителен хъб в Европа, разположен в Нидерландия – започнаха сесията при цена от 584,3 долара за хиляда кубически метра, което представлява ръст от 1%, предава БТА.

Снимка: bTV

По време на търговията котировките се движеха в широк диапазон. Най-ниската отчетена стойност беше 566,7 долара за хиляда кубически метра, или спад от 2%, а най-високата достигна 594,6 долара, което е увеличение от 2,8%. Към 21:54 ч. българско време цената се установи на 584,2 долара за хиляда кубически метра, или с 1% над нивото от предходния ден. Изчисленията се базират на разчетната цена от предишната търговска сесия – 578,5 долара за хиляда кубически метра.

Поскъпването на природния газ в Европа започна на 2 март – първия търговски ден след началото на ударите на САЩ и Израел срещу Иран. Най-високата цена през периода на конфликта беше отчетена на 19 март, когато котировките достигнаха 853,7 долара за хиляда кубически метра. Това се случи, след като Катар – един от най-големите производители на втечнен природен газ в света – рязко намали добива си.

В резултат средната борсова цена на природния газ през март се повиши с близо 60% спрямо февруари. През април последва спад от 14%, през май цените отново нараснаха с 5%, а през юни отчетоха ново понижение – този път с 6%.

Въпреки настоящите колебания, цените остават далеч под рекордните нива от 2021 и 2022 г. Най-високата стойност в историята на европейските газови хъбове беше достигната в началото на пролетта на 2022 г., когато котировките скочиха до 3892 долара за хиляда кубически метра – безпрецедентен рекорд от създаването на тези пазари през 1996 г.