Книжният бум в TikTok има екологична цена

Едно дърво е необходимо за отпечатването на около 25 книги

През последните години социалните мрежи промениха изцяло начина, по който хората откриват и купуват книги. Платформи като TikTok, Instagram и YouTube създадоха огромни онлайн общности - BookTok, Bookstagram и BookTube - които превърнаха четенето в модерен тренд, особено сред младите хора. Кратки видеа с ревюта, реакции и препоръки могат за дни да превърнат неизвестна книга в световен бестселър. След пандемията от Ковид-19 интересът към четенето допълнително нараства, а според данни на Climateka 33% от хората по света са започнали да четат повече книги или да слушат повече аудиокниги по време на локдауна.

Този възроден интерес към книгите има положителна страна - повече хора четат, библиотеките отново стават популярни, а онлайн общностите създават пространство за споделяне и дискусии. Зад книжния бум обаче стои и сериозна екологична цена, защото издателската индустрия е свързана с огромно потребление на ресурси и високи въглеродни емисии.

Основният проблем започва още с производството на хартия. Около 40% от дървения материал, добиван с търговска цел в света, се използва именно за хартиената индустрия. Всяка година това води до унищожаването на приблизително 120 000 км² гори. Средно едно дърво е необходимо за отпечатването на около 25 книги. Само в САЩ ежегодно се изсичат над 30 милиона дървета за производство на книги, а ако се включат и вестници и списания, броят достига 125 милиона. Прогнозите показват, че през следващото десетилетие за нуждите на издателския бизнес ще бъдат отсечени около 3,4 милиарда дървета.

Освен обезлесяването, книгоиздаването създава и голямо количество въглеродни емисии. Производството на една хартиена книга може да генерира между 2,7 и 7,5 килограма CO₂ в зависимост от вида хартия, кориците и транспорта. Най-голям дял от тези емисии идва от самото производство на хартия, което формира близо 75% от въглеродния отпечатък на издателския сектор. В глобален мащаб производството на целулоза и хартия използва около 6% от индустриалната енергия и генерира приблизително 2% от преките промишлени CO₂ емисии. Само през 2020 г. производството на хартия за издателската индустрия е отделило около 730 милиона тона CO₂-еквивалент.

Друг сериозен проблем е свръхпроизводството на книги. Издателствата често отпечатват големи тиражи, за да отговорят на тенденциите и бързо променящото се търсене, особено когато дадена книга стане популярна в TikTok. Голяма част от тези книги обаче остават непродадени. В Нидерландия например всяка година се преработват около 2 милиона непродадени книги. Макар хартията да е един от най-рециклираните материали, рециклирането не успява напълно да компенсира вредите от производството, транспорта и отпадъците.

Издателската индустрия постепенно започва да търси и по-устойчиви решения. Все повече компании използват рециклирана или FSC сертифицирана хартия, която гарантира, че дървесината идва от отговорно управлявани гори. През 2023 г. Европейският съюз въвежда регулации, които задължават компаниите да доказват, че продуктите им не допринасят за обезлесяване. Някои издателства въвеждат и print-on-demand - печат по поръчка, при който книгите се отпечатват едва след покупка. Така се намалява количеството непродадени тиражи и отпадъци.

Паралелно с това се увеличава интересът към електронните книги. Те могат да бъдат по-екологичен вариант, защото спестяват производството и транспорта на хартиени издания. Производството на електронни четци обаче също има екологична цена, тъй като изисква ресурси, енергия и създава електронни отпадъци. Според специалистите електронните книги стават по-устойчив избор само ако устройството се използва дълго време и на него се прочетат голям брой книги.

