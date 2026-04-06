In memoriam: Успехите на Михаил Белчев

Той си отиде на 79-годишна възраст

Светът на българската музика днес притихна. Отиде си Михаил Белчев – човекът, който превръщаше думите в музика, а музиката – в спомен, който не избледнява.

Кариерата му започва в края на 60-те години с песента „Кати“ – първата му поява като солист. Скоро след това идва и пробивът с „Кой София с обич заля“, отличена със златен медал на Световния фестивал на младежта и студентите. Година по-късно печели трета и специална награда на фестивала „Червеният карамфил“ в Сочи.

Песните, които останаха

През следващите десетилетия Белчев се утвърждава като един от най-добрите български музиканти. На фестивала „Златният Орфей“ печели редица отличия – както за изпълнение, така и за текст, а през 1996 г. получава Голямата награда за цялостно творчество.

Песни като „Булевардът“, „Къде сте, приятели“, „Двойникът“, „Младостта си отива“ и „Не остарявай, любов“ остават в репертоара и продължават да звучат в ефира на Българско национално радио, както и на концертната сцена.

Авторът зад сцената

Паралелно с изпълнителската си кариера Белчев е автор на над 200 текста на песни. Сред тях са „След десет години“, „Жалба за младост“ и „И утре е ден“, които се изпълняват от различни артисти и се утвърждават като част от българската музикална култура. Работи с ФСБ, Лили Иванова, Йорданка Христова и Ваня Костова, като създава текстове и участва в концепцията на албуми.

Българска национална телевизия реализира осем филма по негови песни – сред тях „Къде сте, приятели“, „Двойник“, „Канто либре“, „Щурец на паважа“ и „Късна любов“. Белчев е автор на музика за документални филми като „Един филм за Васил Попов“ и „Песента на житната сламка“, както и сценарист и режисьор на телевизионни продукции.

Работи в „Балкантон“, Националния дворец на културата и Столична библиотека, където заема ръководни позиции. Издава осем книги със стихове и участва в дейността на Съюза на българските писатели.

Носител е на орден „Стара планина“, орден „Св. св. Кирил и Методий“ с огърлие, наградата „Златен век“ и званието „Почетен гражданин на София“. През 2009 г. е избран за академик на Българската академия на науките и изкуствата.