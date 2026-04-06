Измамени в Booking? Ето как да си върнете парите и да потърсите обезщетение

Как да реагирате, ако ви откажат настаняване въпреки валидна резервация

Представете си следната ситуация - намирате се в сърцето на Милано. Имате потвърдена резервация през водеща платформа като Booking.com, уточнили сте часа за предаване на ключовете и сте изминали стотици километри с мисълта за заслужена почивка. Вместо „Добре дошли“, получавате мълчание, а по-късно – студен душ под формата на текстово съобщение "Няма как да ви настаним".

Това не е сценарий от филм, а реалността, в която попаднах преди броени дни. След като 30 минути чакахме пред адреса в уговорения час, хостът лаконично ни информира, че настаняването е невъзможно поради... „счупено легло“. Решението? „Безплатно анулиране“. Никаква алтернатива, никаква помощ, просто една провалена нощ на улицата.

За да разбера какви са правата ни в подобни абсурдни ситуации, се свързах с Габриела Руменова от платформата „Ние, потребителите“. Ето какво трябва да знае всеки турист, преди да стане жертва на подобна „схема“.

Първата стъпка: Писмени доказателства вместо празни приказки

Много потребители се паникьосват и започват да звънят хаотично. Според Габриела Руменова действията трябва да бъдат строго документирани:

„Когато след резервация за настаняване през онлайн платформи за краткосрочно отдаване на имоти под наем възникне какъвто и да било проблем – от разминаване между анонсираните и реалните условия до отказ на услугата, потребителят трябва да се свърже с лицето, на което е превел средствата. То носи отговорност за качеството на услугата и за предоставянето и. Кореспонденцията трябва да се води писмено, за да има надлежни доказателства за възникналия проблем, исканията на потребителя, реакцията или липсата на такава от страна на търговеца, сроковете и пр. важни обстоятелства около спора.“

Длъжен ли е някой да ни намери нов покрив?

Когато хостът предложи просто „безплатно анулиране“, той всъщност се опитва да избяга от отговорност. Руменова е категорична: добросъвестното отношение предполага търговецът да осигури алтернативно настаняване на друго място при сходни условия.

Ако ви предложат по-лоши условия, това може да стане само с ваше съгласие и задължително възстановяване на разликата в цената. В италианския случай, хостът просто ни остави на улицата – действие, което е в разрез с добрите търговски практики.

„Счупеното легло“ – легитимна причина или евтин трик?

Снимка: iStock

Обяснението, че мебел се е счупила точно в 19:00 ч., звучи повече от подозрително. Според експерта от „Ние, потребителите“, подобни мотиви често крият „друга истина“.

„Възниква въпрос, който трябва детайлно да бъде изследван – кога е установена тази повреда, колко време е изминало до уведомяването на клиента и защо не е предложено алтернативно настаняване“, посочва Руменова. Често зад „счупеното легло“ се крие т.нар. overbooking – дублиране на резервациите, при което хостът избира клиента, платил по-висока цена.

Как да си върнем парите, ако платим двойно в последния момент?

Най-големият удар за туриста е финансовият – резервациите в „последната минута“ обикновено са значително по-скъпи.

„Отказът от настаняване при наличие на резервация е неизпълнение на договорни отношения“, обяснява Габриела Руменова. Тя съветва:

Доброволно уреждане: Искане на разликата в цената от хоста.

Административен път: Жалба към контролните органи (напр. ЕПЦ или местните туристически служби).

Съдебен ред: Ако сумите са големи, може да се заведе дело. В исковата молба можете да претендирате за обезщетение не само за по-високата цена на новия хотел, но и за материални и нематериални щети (стрес, провалена почивка).

Платформи като Booking.com са удобни, но те често са само посредник. Отговорността за качеството на услугата носи лицето, на което сте превели парите. Моят опит показва: не приемайте „безплатното анулиране“ като жест на добра воля – това е опит да ви затворят устата. Изисквайте писмени обяснения, снимайте адреса, на който сте чакали, и не се колебайте да потърсите правата си в съда. Защото едно „счупено легло“ не трябва да чупи плановете ви за почивка.