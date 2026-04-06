Измамени в Booking? Ето как да си върнете парите и да потърсите обезщетение

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.
Анализ на Фискалния съвет показва рекорден бюджетен дефицит
Основната причина е значителният ръст на разходите
Как да реагирате, ако ви откажат настаняване въпреки валидна резервация
Представете си следната ситуация - намирате се в сърцето на Милано. Имате потвърдена резервация през водеща платформа като Booking.com, уточнили сте часа за предаване на ключовете и сте изминали стотици километри с мисълта за заслужена почивка. Вместо „Добре дошли“, получавате мълчание, а по-късно – студен душ под формата на текстово съобщение "Няма как да ви настаним".
Това не е сценарий от филм, а реалността, в която попаднах преди броени дни. След като 30 минути чакахме пред адреса в уговорения час, хостът лаконично ни информира, че настаняването е невъзможно поради... „счупено легло“. Решението? „Безплатно анулиране“. Никаква алтернатива, никаква помощ, просто една провалена нощ на улицата.
За да разбера какви са правата ни в подобни абсурдни ситуации, се свързах с Габриела Руменова от платформата „Ние, потребителите“. Ето какво трябва да знае всеки турист, преди да стане жертва на подобна „схема“.
Много потребители се паникьосват и започват да звънят хаотично. Според Габриела Руменова действията трябва да бъдат строго документирани:
„Когато след резервация за настаняване през онлайн платформи за краткосрочно отдаване на имоти под наем възникне какъвто и да било проблем – от разминаване между анонсираните и реалните условия до отказ на услугата, потребителят трябва да се свърже с лицето, на което е превел средствата. То носи отговорност за качеството на услугата и за предоставянето и. Кореспонденцията трябва да се води писмено, за да има надлежни доказателства за възникналия проблем, исканията на потребителя, реакцията или липсата на такава от страна на търговеца, сроковете и пр. важни обстоятелства около спора.“
Когато хостът предложи просто „безплатно анулиране“, той всъщност се опитва да избяга от отговорност. Руменова е категорична: добросъвестното отношение предполага търговецът да осигури алтернативно настаняване на друго място при сходни условия.
Ако ви предложат по-лоши условия, това може да стане само с ваше съгласие и задължително възстановяване на разликата в цената. В италианския случай, хостът просто ни остави на улицата – действие, което е в разрез с добрите търговски практики.
Обяснението, че мебел се е счупила точно в 19:00 ч., звучи повече от подозрително. Според експерта от „Ние, потребителите“, подобни мотиви често крият „друга истина“.
„Възниква въпрос, който трябва детайлно да бъде изследван – кога е установена тази повреда, колко време е изминало до уведомяването на клиента и защо не е предложено алтернативно настаняване“, посочва Руменова. Често зад „счупеното легло“ се крие т.нар. overbooking – дублиране на резервациите, при което хостът избира клиента, платил по-висока цена.
Най-големият удар за туриста е финансовият – резервациите в „последната минута“ обикновено са значително по-скъпи.
„Отказът от настаняване при наличие на резервация е неизпълнение на договорни отношения“, обяснява Габриела Руменова. Тя съветва:
Платформи като Booking.com са удобни, но те често са само посредник. Отговорността за качеството на услугата носи лицето, на което сте превели парите. Моят опит показва: не приемайте „безплатното анулиране“ като жест на добра воля – това е опит да ви затворят устата. Изисквайте писмени обяснения, снимайте адреса, на който сте чакали, и не се колебайте да потърсите правата си в съда. Защото едно „счупено легло“ не трябва да чупи плановете ви за почивка.
А кои държави са продали най-много злато
Сред рекордите е и 168-килограмов козунак