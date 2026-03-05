Топ 5 на финансовите измами

И как да се предпазите от тях

По данни от проучване на портала за платежни услуги в балтийските страни Paysera и международна финтех компания за ежедневно управление на финансите, провокирано от факта, че финансовите измами стават все по-сложни и все по-често жертвите предават парите си на измамниците по собствено желание, се оказва, че измамниците наистина стават все по-изобретателни. В резултат на проучването са определени най-популярните трикове, които измамниците използват, за да получат парите ви. Както виждаме от справките на МВР и жалбите в медиите, на тези хватки стават жертви и много български потребители.

Измами с обяви

Какво споделят потърпевшите? "Видях обява в Интернет, платих авансово и не получих продукта".

Мащаб. Най-често срещаният вид измама (50% от случаите).

Загуба. Между няколко и няколкостотин евро.

Как работи. Дрехи втора употреба, саксии, чанти, бебешки колички, косачки и породисти домашни любимци – всичко, което се продава в платформите за обяви, може да се окаже примамка за купувачите, които след като преведат парите на измамниците, остават без пари и без закупения продукт. Например, измамникът публикува онлайн обява за детска количка. Когато купувачът не получи артикула и се свърже с органите на реда или финансовата институция, седмица-две по-късно, измамникът отдавна е изчезнал, обявата е изтрита, телефонът е изключен, а парите ги няма, изтеглени от сметката или прехвърлени в чуждестранна банка.

Как да се предпазите от измами с обяви?

Проверете отзивите на други купувачи за продавача.

Ако името, телефонният номер или номерът на сметката на продавача са посочени в обявата, потърсете повече информация за лицето.

Вижте профила на продавача в социалните мрежи.

Изпратете имейл на продавача, за да се уверите, че имейл адресът е активен.

Поискайте от продавача повече информация и проверете опциите за връщане и гаранцията.

Бъдете критични към продавачите, които отказват да ви предоставят тази информация.

Не съдете за продавача само по неговия уебсайт - визуално привлекателен уебсайт може да бъде създаден за нула време.

Бъдете внимателни, когато работите с хора/фирми от чужбина.

Инвестиционна измама

Какво споделят потърпевшите? "Инвестиционният уебсайт изглеждаше много надежден и мениджърът обеща по телефона висока възвръщаемост".

Мащаб. Всеки пети случай на измама (20% от случаите).

Загуба. От 500 до стотици хиляди евро.

Как работи. Хората смятат, че инфлацията изяжда спестяванията им и инвестиционните посредници или инвестиционните мениджъри, които обикновено обещават високи инвестиционни печалби с гарантирана възвръщаемост, се опитват да се възползват от това.

Убедена да опита, жертвата превежда първите 500 евро или 1000 евро към предполагаемата инвестиционна платформа. Около седмица по-късно измамникът кани инвеститора на видео разговор и показва отличните резултати от инвестицията във фиктивната инвестиционна платформа. След като инвеститорът се хване на въдицата, той започва да прави още по-големи плащания от 3000 евро или 5000 евро. Тогава вече започва играта на измамниците с жертвата. За да запазят доверието и да накарат инвеститора да се чувства в безопасност, престъпниците понякога дори връщат обратно няколкостотин евро – сумата, която инвеститорът уж е успял да спечели за една седмица. Тази игра на котка и мишка може да продължи месеци или дори години, докато стане почти невъзможно потърпевшият да си възстанови парите, които е изпращал на измамниците през цялото това време.



Как да се предпазите от инвестиционни измами?

Направете си домашното: проверете дали компанията е лицензирана да предоставя инвестиционни услуги, свържете се с Централната банка, за да проверите дали компанията работи законно и проверете дали към нея са отправени жалби и искове.

Бъдете критични към обещанията, дадени от представители на инвестиционни платформи, които се свързват с вас по телефона или видео разговор, особено ако никога не сте виждали тези хора лично.

Бъдете особено критични към обещанията за гарантирана възвръщаемост или високи печалби.

Не пропускайте да се информирате за всички инвестиционни условия.

Фишинг и смишинг

Какво споделят потърпевшите? "Получих текстово съобщение от моята банка, че нещо се случва с моята сметка и трябва спешно да вляза в системата".

Мащаб. Равнището на престъпността нараства с високи темпове (15% от случаите).

Загуба. Варира от десетки до хиляди евро.

Как работи? Напоследък един нов, но досега рядко използван вид измама, стана по-популярен сред онлайн измамниците. Те изпращат SMS съобщения и благодарение на модерните технологии могат да използват каквото си искат име. Така че, ако преди това сте получавали SMS съобщения от вашата банка, самият измамник сега генерира идентично име, като съобщението от него ще отиде в същата група със съобщения на вашия смартфон, като тази, в която преди са се получавали съобщенията от действителната ви банка.



Как да се предпазите от фишинг и смишинг?

Вашият финансов партньор почти никога няма да ви изпрати SMS и имейл с линк за влизане в електронните ви банкови сметки. Игнорирайте подобни съобщения и ги докладвайте на вашата финансова институция.

Вашият финансов партньор или публични органи (напр. Служби за разследване на финансови престъпления) никога няма да ви се обадят и да поискат да предоставите данните си за вход в електронното банкиране по време на разговора. Просто затворете телефона.

Когато влизате, проверете внимателно адреса на уебсайта на вашата банка, за да се уверите, че няма ненужни знаци, букви или цифри.

Не одобрявайте плащания, които не сте инициирали самите вие.

Откраднати данни за платежна карта

Какво споделят потърпевшите? "Някой е използвал картата ми в Лондон, въпреки че я нося със себе си".

Мащаб. 10% от случаите.

Загуба. От няколко десетки до няколкостотин евро.

Как работи? Не е задължително измамниците да откраднат вашата карта, за да получат данните за нея. Може да сте изложени на риск номерът на картата ви, датата на валидност и CVV кодът да станат достояние на други лица, когато плащате в ненадеждни електронни магазини, чиято основна цел е да събират данни за вход на клиенти. В някои случаи лицата, които получават данните на картата, не действат незабавно. Може да минат шест месеца или дори година, преди да разберете, че някой използва картата, която в същото време е в портфейла ви, за да извършва плащания в друга държава. Друг популярен начин, чрез който измамниците могат да направят копие на вашата карта, е известен като скимиране, което включва сканиране на данните на картата с дистанционен четец, инсталиран на банкомат или ПОС терминал.



Как да се предпазите от измами с карти?

Преди да поставите картата си в банкомат, проверете дали банкоматът не е повреден или не изглежда както обикновено.

Ако клавишите на клавиатурата на банкомата са трудни за натискане, това може да е знак, че върху истинската клавиатура може да е поставена фалшива.

Старайте се да използвате банкомати, които са позиционирани на добре видими обществени места.

Когато въвеждате своя ПИН, покрийте клавиатурата с другата си ръка.

За по-сигурно дръжте парите си в отделна разплащателна сметка и зареждайте картата си от време на време, преди да правите покупки.

Ако сте въвели данните за картата си на подозрителен уебсайт или сте разкрили данните си на други лица, моля, уведомете незабавно вашата финансова институция.

Романтични измами

Какво споделят потърпевшите? "Срещнах мъж онлайн. Разговаряхме известно време по Интернет. Поиска ми пари за пътуване, за да ми дойде на гости и когато направих превода, той изчезна".

Мащаб. Все по-популярен вид измама (5% от случаите).

Загуба. Варира от десетки до хиляди евро.

Как работи. Романтични измами има не само във филмите. Лицата, които не са във връзка, и самотните хора са най-лесната мишена, а напоследък се увеличават и възрастните жени, подмамени от подобни романтични измамници. Типична ситуация. Търсите партньор и се появява привлекателен, учтив, непринуден мъж, обикновено чужденец от друга държава. Разговаряте в чата, говорите по телефона и всичко изглежда съвсем нормално. Докато един ден не се случи катастрофа или връхлети бедствие и новият приятел не поиска спешен заем, който обещава да върне незабавно. Има много случаи, когато жертвите не искат да признаят, че са станали жертва на романтична измама. Понякога се налага служителите на финансовите институции да убеждават клиентите да спрат да превеждат пари на някого, когото никога не са виждали лично.

Как да се предпазите от романтични измами?

Ако сте се запознали с някого онлайн, уверете се, че внимателно сте проверили профила и снимките му чрез Интернет търсачки (не забравяйте, че можете също да потърсите къде другаде се срещат същите снимки, използвайки опцията за търсене по снимка - Reverse Image Search).

Отнасяйте се недоверчиво към големия брой харесвания на снимките на вашия нов познат. Тези харесвания може да са добавени от същото лице, използващо фалшиви профили или ботове.

Не споделяйте излишна лична информация онлайн.

Не изпращайте пари на непознати, които не сте срещали лично.

Нарастването на финансовите измами е глобално явление и всички тези измамни трикове ги срещаме и в нашата страна. Ето защо основните познания за най-често срещаните методи за парични измами ще ви помогнат да бъдете по-бдителни и да идентифицирате по-добре измамниците, които преследват вашите пари.

