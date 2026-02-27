Измамници принудили вдовица да продаде уникален Alfa Romeo за 10 евро

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.
Миланската полиция разследва изчезването на един от 18-те произведени някога Alfa Romeo 33 Stradale. Уникалното купе, оценено на приблизително 30 милиона евро, е продадено само за 10 евро при мистериозни обстоятелства и след това е изнесено от страната.
Този изключително рядък спортен автомобил, построен между 1967 и 1969 г., е прекарал последните си години в специализирана работилница близо до Неапол. Собственикът на колата е бил известен френски колекционер, но след смъртта му, според италианските медии, вдовицата му е била подложена на психологически натиск и е била заплашвана с опустошителни съдебни дела. В резултат на това колата е пререгистрирана на фиктивна компания, пише "24 часа".
Официално автомобилът е продадена само за 10 евро - сума, която повдига сериозни въпроси за наследниците. Те твърдят, че сделката е незаконна и подават жалба до прокуратурата в Милано.
Адвокатите на семейството казват, че след прехвърлянето, новосъздадена компания е отписала колата от регистрацията, е съобщила за загуба на регистрационните номера и е преместила Alfa Romeo в чужбина, за да прикрие следите си. Сега колата може да се намира навсякъде, което прави изключително трудно откриването ѝ извън Италия.
Наследниците са предложили награда от 100 000 евро за информация, водеща до откриването на рядката кола. Те са помолили всеки, който има информация или е забелязал колата, да се свърже с адвокати в Неапол и Милано. Като се има предвид, че в света има само 18 такива коли, скриването на 33 Stradale за дълго време ще бъде трудно.
