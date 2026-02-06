Най-скъпоструващата измама в историята

Тя е свързана с името на Бърни Мадоф

В историята на световните финанси има много примери за корпоративни злоупотреби, фалити и финансови балони. Но когато става дума за най-скъпоструващата измама на всички времена, едно име се откроява без конкуренция – Бърнард (Бърни) Мадоф и неговата мащабна Понци схема, причинила загуби за над 65 милиарда долара.

Бърни Мадоф е уважаван финансист, бивш председател на NASDAQ и основател на инвестиционна компания, която десетилетия наред привлича клиенти с обещания за стабилна, почти магическа доходност, независимо от пазарните условия.

В действителност обаче Мадоф не инвестира реално парите на клиентите си. Вместо това използва класическа Понци схема – средствата на новите инвеститори се използват, за да се изплащат „печалбите“ на по-старите. Докато паричният поток продължава, илюзията за успешен бизнес остава жива.

Защо толкова дълго никой не разбра

Един от най-тревожните аспекти на случая е, че измамата продължава над 20 години, въпреки многократни сигнали и предупреждения. Причините са няколко:

безупречната репутация на Мадоф в Уолстрийт

сложни и умишлено неясни отчети

доверие от страна на банки, фондове и регулатори

липса на реални и задълбочени проверки

Сред жертвите са банки, хедж фондове, пенсионни фондове, благотворителни организации и хиляди индивидуални инвеститори по целия свят.

Крахът през 2008 г.

Финансовата криза от 2008 г. се оказва фатална за схемата. Когато инвеститорите масово започват да изтеглят средства, Мадоф вече няма нов капитал, с който да покрива задълженията си. През декември същата година той признава измамата пред синовете си, които незабавно уведомяват властите.

Бърни Мадоф е осъден на 150 години затвор – максималната възможна присъда. Умира в затвора през 2021 г. Въпреки усилията за възстановяване на част от средствата, загубите за инвеститорите остават колосални.

Случаят води и до сериозни промени във финансовото регулиране, както и до тежък удар върху доверието във финансовите институции.

За бизнеса това е урок по корпоративна отговорност, а за инвеститорите – предупреждение, че скептицизмът е здравословен, дори когато офертата идва от най-уважаваните имена.

