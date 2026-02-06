Най-скъпоструващата измама в историята

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.
В историята на световните финанси има много примери за корпоративни злоупотреби, фалити и финансови балони. Но когато става дума за най-скъпоструващата измама на всички времена, едно име се откроява без конкуренция – Бърнард (Бърни) Мадоф и неговата мащабна Понци схема, причинила загуби за над 65 милиарда долара.
Бърни Мадоф е уважаван финансист, бивш председател на NASDAQ и основател на инвестиционна компания, която десетилетия наред привлича клиенти с обещания за стабилна, почти магическа доходност, независимо от пазарните условия.
В действителност обаче Мадоф не инвестира реално парите на клиентите си. Вместо това използва класическа Понци схема – средствата на новите инвеститори се използват, за да се изплащат „печалбите“ на по-старите. Докато паричният поток продължава, илюзията за успешен бизнес остава жива.
Един от най-тревожните аспекти на случая е, че измамата продължава над 20 години, въпреки многократни сигнали и предупреждения. Причините са няколко:
безупречната репутация на Мадоф в Уолстрийт
сложни и умишлено неясни отчети
доверие от страна на банки, фондове и регулатори
липса на реални и задълбочени проверки
Сред жертвите са банки, хедж фондове, пенсионни фондове, благотворителни организации и хиляди индивидуални инвеститори по целия свят.
Финансовата криза от 2008 г. се оказва фатална за схемата. Когато инвеститорите масово започват да изтеглят средства, Мадоф вече няма нов капитал, с който да покрива задълженията си. През декември същата година той признава измамата пред синовете си, които незабавно уведомяват властите.
Бърни Мадоф е осъден на 150 години затвор – максималната възможна присъда. Умира в затвора през 2021 г. Въпреки усилията за възстановяване на част от средствата, загубите за инвеститорите остават колосални.
Случаят води и до сериозни промени във финансовото регулиране, както и до тежък удар върху доверието във финансовите институции.
За бизнеса това е урок по корпоративна отговорност, а за инвеститорите – предупреждение, че скептицизмът е здравословен, дори когато офертата идва от най-уважаваните имена.
