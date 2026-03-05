×

Свят Южна Корея активира фонд от 68 млрд. долара срещу пазарна нестабилност заради войната в Близкия изток

Южна Корея активира фонд от 68 млрд. долара срещу пазарна нестабилност заради войната в Близкия изток

bTV Бизнес екип

Целта е да се коригират временни аномалии, а не да се поддържат изкуствено цените

Президентът на Южна Корея разпореди активирането на фонд за стабилизиране на пазара в размер на 68 милиарда долара, като посочи необходимостта от изглаждане на нестабилността, причинена от войната в Близкия изток.

„Ескалиращата криза в Близкия изток значително влошава глобалната икономическа и обстановка и сигурността. На първо място, трябва да реагираме проактивно на повишената нестабилност на финансовите пазари, включително на пазарите на акции и валутни пазари“, заяви президентът Ли Дже Мюн.

Ли каза, че програмата ще „предотврати нестабилността“ на капиталовите пазари. Но той подчерта, че тя няма да се използва за „пряко поддържане на цените на акциите“, предаде АФП.

„Ако структурно няма проблем, целта е да се коригират временни аномалии, когато възникнат, а не да се поддържат изкуствено цените“, посочи той.

CV-то ви може да ви проваля - ето защо този формат вече не работи

Програмата включва средства, предназначени за държавни и корпоративни облигации.

Референтният индекс Kospi на Южна Корея спадна с около 19% на 3 и 4 март. Но днес, 5 март, той се възстанови с 12%, което доведе до глобално възстановяване след сътресенията през седмицата, предаде БГНЕС.

Пазарните победители: Кои акции са „подсилени“ от войната в Иран досега?

До края на миналата седмица индексът бе отбелязал ръст от около 50% през тази година, като достигна няколко рекорда, тъй като бързата реакция да се изкупят всички продукти, свързани с изкуствения интелект, даде тласък на технологичните компании, по-специално на производителите на чипове Samsung и SK hynix.

Южна Корея е четвъртият по големина вносител на суров петрол в света, според данни на американското правителство, и разчита в голяма степен на гориво, доставяно от Близкия изток

