Пазарните победители: Кои акции са „подсилени“ от войната в Иран досега?

През последните няколко дни американски и израелски самолети удариха цели в Иран и Ливан, а иранските ракети удариха Израел и държавите от Пеерсийския залив, броят на жертвите се покачи до стотици. И все пак на търговските етажи от Ню Йорк до Лондон, шепа компании отбелязаха резки печалби.

Американско-израелската военна кампания, която започна в събота, вече уби върховния лидер на Иран Али Хаменей и висши командири, предизвика ответни удари в целия регион и повдигна въпроса за продължително прекъсване на световните енергийни потоци, Euronews.

Докато дипломатите се борят, а ООН призовава за сдържаност, някои доставчици на отбранителни услуги и големи енергийни компании се очертаха като ранни победители на пазара.

С навлизането в четвъртия си ден на конфликта се очаква търсенето на съвременни оръжия, системи за противоракетна отбрана и разузнавателни платформи да се увеличи рязко.

Акциите, които са покачиха

Акциите на Lockheed Martin, най-големият изпълнител на отбранителни услуги в света по приходи, достигнаха нов исторически връх в понеделник, затваряйки на 676,70 долара, след като се повишиха с над 4%. Нейните изтребители F-35, прецизни боеприпаси и радарни системи са в основата на въздушната кампания, която се води над Иран.

Митингът се разпространи в целия отбранителен сектор.

Акциите на Northrop Grumman скочиха с 6%, подкрепени от технологиите им за стелт бомбардировачи и противоракетна отбрана.

Акциите на RTX, известна преди като Raytheon, поскъпнаха с близо 5%, докато L3Harris Technologies и General Dynamics също регистрираха солиден ръст.

Акциите на Palantir Technologies, чиито инструменти за анализ на данни поддържат разузнавателни операции, се повишиха с почти 6%.

Европейските компании последваха възходящата тенденция в по-умерен мащаб. Германската Renk и италианската Leonardo отчетоха печалби, тъй като инвеститорите са се замислили за евентуално увеличение на обществените поръчки и поръчките за износ от НАТО.

Анализаторите отбелязват, че бюджетите за отбрана, които вече са предвидени за растеж през 2026 г., сега се сблъскват с още по-малко препятствия във Вашингтон и европейските столици.

Печалбите отразяват класическото геополитическо ценообразуване на риска.

Акции на петролни компании

Наред с тях, акциите на големите интегрирани петролни компании се повишиха бързо.

Акциите на ExxonMobil поскъпнаха с над 4%, достигайки нов исторически връх, докато Chevron, Occidental Petroleum и ConocoPhillips отчетоха сравними печалби. В Европа, Shell и TotalEnergies се представиха в съответствие с глобалния скок на цените.

Спирането на производството на втечнен природен газ (LNG) от QatarEnergy, обявено в понеделник, след удари с ирански дронове по съоръженията в Рас Лафан и Месаид, доведе до покачване на европейските цени на референтния газ TTF с над 50%, достигайки 62 евро/MWh до вторник.

Пазарите реагираха бързо, тъй като неопределеното спиране на дейността породи незабавни опасения от пренасочено търсене и подновяване на рисковете от инфлация на енергийните пазари в Европа.

