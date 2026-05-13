Скъпо ли е да си млад човек в България?

Как социалните мрежи влияят на харчовете

Да си студент или току що завършил младеж в България през 2026 г. е едновременно възможност и предизвикателство. От една страна – повече кариерни опции, дигитални доходи и свобода на избор. От друга - растящи цени, наеми и усещане, че парите никога не стигат.



Но колко всъщност струва един „нормален“ живот за млад човек? И възможно ли е да се живее спокойно без постоянно притеснение за бюджета? С това ще ви запознаем по-долу.



Според последни данни, разходите за живот на един човек в София - най-населения град в България, съответно и с най-голяма концентрация на млади хора, варират между 1200-1300 евро на месец със заплащане на наем. Погледната през тази призма, вече и така нареченият “нормален/базов” живот не е “евтин”. Живеем в свят, в който и социалните мрежи изкривяват погледа над начина на живот, младите искат да са в крачка с модата, да не изостават от останалите връстници, което води до “живот на максимум”, който не е съобразен с доходите им. Заедно с това има и тенденция на прекаляване с разсрочените поупки - така наречените изплащания и с игнориране на малите разходи, пише Moite pari.

Има няколко основни месечни разхода които можем да прегледаме и обсъдим.



1. Наем:

Наемът е един от най-сериозните проблеми на младите, като той взима 40-60% от месечните доходи и е труден за избягване, особено ако не си студент.

2. Храна и ежедневни разходи:

Това са около 15-20% от общите доходи за месеца, а също и от най-важните за водене на нормален живот. Добрата новина е, че храната в България е на сравнително достъпна цена, но за съжаление с навлизането на България в еврозоната и актуалните събития на световно ниво, това започва да се отразява и на цените в магазините.

3. Транспорт и сметки:

Транспорта не отнема твърде много от финансите на младите, освен ако не разполагат с личен автомобил, тогава погледът отново е насочен към разходите за сметки от типа на застраховки, данъци, годишни прегледи и заедно с тях вървят сметките за ток, вода, телефон, интернет и телевизия. Това са средно 7-8% от общите доходи.

4. Странични “невидими” разходи:

Тук можем да включим налични абонаменти които са ни нужни по една или друга причина, разходи за излизане с приятели, разходи за дрехи и например фризьор, за да можем да сме прилежно изглеждащи, гориво, извънградски транспорт и други ежедневни нужди, които могат да се появят и могат да стигнат средно 10-12% от общите доходи.



Когато съберем всички тези разходи, се очертава една доста ясна тенденция - в много случаи между 75% и 100% от дохода на млад човек отиват за покриване на базови нужди. Това оставя едва 10-15% в най-добрия случай за странични финанси - спестяване, инвестиране, или средства за непредвидени ситуации.



На практика това означава, че финансовият баланс е изключително крехък. Дори при стабилен доход, възможностите за спестяване са ограничени, а всяко допълнително натоварване върху бюджета може бързо да доведе до нужда от външно финансиране.



Именно тук се появява един пренебрегнат фактор - влиянието на социалните мрежи. В среда, в която голяма част от дохода вече е разпределена, желанието да поддържаме определен стандарт на живот може да доведе до решения, които не са съобразени с реалните ни възможности.





В последните години платформи като Instagram, TikTok и YouTube се превърнаха в неизменна част от ежедневието на младите хора. Те показват един по-луксозен, подбран и често нереалистичен начин на живот, който създава усещане, че трябва да го следваме.



Когато този стандарт не съответства на доходите ни, често се търси алтернативен начин да бъде постигнат. Така се стига до все по-често използване на разсрочени плащание, бързи кредити или други форми на задлъжняване, които дават краткосрочно усещане за финансова свобода, но могат да създават дългосрочни затруднения.



Това е моментът, в който вличанието се превръща в реален финансов риск, когато решенията ни не са продиктувани от нужда, а от желание да отговорим на външни очаквания.



Това води до редица финансови поведения, които често остават незабелязани:



- “Видях го и го купих” поведение:

Това са повечето продукти, които се рекламират в социалните мрежи чрез реклами или инфлуенсъри, това води до така наречения, “TikTok/Instagram/Youtube, ме накара да го купя” ефект върху младите, а това представляват импулсивни покупки от които често нямаме нужда.



- FOMO ефектът (Страх да не изпуснем нещо)

Социалните мрежи създават постоянна среда на сравнение – кой къде пътува, какво си купува, как живее.



Това води до:

желание да поддържаме определен „стандарт“

харчене, за да не изоставаме от другите

усещане, че винаги трябва да имаме повече

В резултат, много млади хора харчат не защото имат нужда, а защото искат да се впишат.



Лесно/бързо харчене

Днес пазаруването е по-лесно от всякога – няколко клика са достатъчни, за да направим покупка.

Онлайн магазини

Плащане с карта или телефон

Опции „купи сега, плати по-късно“

Всичко това прави харченето почти неусетно. Когато не виждаме физически парите си, много по-лесно губим контрол върху бюджета.



Алгоритъма:

Социалните мрежи използват алгоритми, които следят интересите ни и ни показват точно това, което бихме искали да купим.

Персонализирани реклами

Продукти според търсенията ни

Постоянно изкушение

Това създава среда, в която сме непрекъснато подтиквани към потребление, без дори да го осъзнаваме. Социалните мрежи не просто създават нови желания – те променят представата ни за нормален живот.

В сиутации, в които желанията започват да изпреварват реалните финансови възможности, все по-често се търсят алтернативни начини за покриване на тези разходи. Един от най-разпространените е използването на разсрочени плащания и различни форми на кредитиране. Те създават усещане за достъпност и спокойствие - позволяват ни да получим нужното веднага, без да разполагаме с нужните средства в момента. Това обаче води до натрупване на бъдещи задължения, които допълнително натоварват бюджета и ограничават финансовата свобода.

Как да си помогнете?

Споделено живеене:

Живот с приятел или съквартирант драстично намалява разхода за наем и сметки и подпомага намирането на хубаво жилище.

Допълнителна работа:

Това не е особено удобно за всички, но подпомага с допълнителен доход който да улесни така нареченото месечно оцеляване. Работа на 4 часа или фрийланс се намират сравнително лесно в днешно време.



Стриктно следе на бюджета:

Ако можете и имате знанията да направите разбивка на финансите ви, това би намалило страничните/импулсивните разходи, благодарение на отделянето на сума предварително. Ако нямате нужните познания, винаги може да се посъветвате с финансов анализатор.





