Всеки втори младеж у нас ползва ИИ

Гръцките младежи са на първо място по ползване на изкуствен интелект

През 2025 г. 63,8 на сто от хората на възраст между 16 и 24 години в Европейския съюз са използвали генеративни инструменти с изкуствен интелект (ИИ). Този дял е почти два пъти по-висок от цялостното равнище за Общността - 32,7 на сто сред жителите на ЕС на възраст между 16 и 74 години са използвали тези инструменти. Това показват най-новите данни за използването на информационни и комуникационни технологии, публикувани днес от Евростат.

Младите хора в ЕС въвеждат използването на генеративен ИИ в различни области на живота. Най-често генеративният изкуствен интелект за лични цели е бил използван по-често сред младите хора на възраст между 16 и 24 години - 44,2 на сто, спрямо 25,1 на сто сред общото население на ЕС.

Хората в по-ниската възрастова група са по-склонни да използват инструменти с ИИ за формално образование - 39,3 на сто спрямо 9,4 на сто сред общото население, съобщава БТА.

За разлика от това, използването на инструменти с ИИ за служебни нужди е относително сходно между двете възрастови групи - 15,8 на сто сред младите хора при 15,1 на сто от общото население на ЕС, тъй като много хора на възраст между 16 и 24 години все още не са се реализирали на пазара на труда.

По държави членки най-широко разпространено използване на генеративни инструменти с ИИ през 2025 г. сред хората на възраст между 16 и 24 години е отчетено в Гърция (83,5 на сто), Естония (82,8 на сто) и Чехия (78,5 на сто).

На другия край на класацията са Румъния (44,1 на сто), Италия (47,2 на сто) и Полша (49,3 на сто), където делът на младите хората, използващи генеративен изкуствен интелект, е най-нисък в рамките на ЕС.

За България делът на младите хора, използващи генеративни инструменти с ИИ през 2025 г., е 50 на сто, което нарежда страната ни на четвърто място по този показател.

Генеративният изкуствен интелект представлява вид технология, която може да създава ново съдържание, като текстове, изображения, код или други материали, въз основа на подадени от потребителите инструкции. Тези инструменти се различават от традиционния софтуер по това, че не само обработват информация, но и създават ново съдържание.

