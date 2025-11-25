Как младежката политика ще помогне на ЕС с икономическите проблеми от застаряването?

По-възрастните лидери и избиратели ограничават пространството за реформи
Нов доклад на ЕБВР посочва, че само въвеждането на изкуствен интелект не е достатъчно, за да компенсира икономическия удар от застаряващото население. Европа застарява, а политическата решителност да се реагира на тази тенденция отслабва заради „посивяването на политиката“. Според изследователите на банката, по-възрастните лидери и избиратели ограничават пространството за реформи, предава Еuronews.
Докладът се фокусира върху развиващите се европейски икономики, където ЕБВР работи активно, като предупреждава, че свиващата се работна сила може да намали растежа на БВП на глава от населението с близо 0,4 процентни пункта годишно до 2050 г., а ниската раждаемост и по-дългият живот увеличават фискалния натиск върху държавите.
Главният икономист на ЕБВР Беата Яворчик подчертава, че „времето за действие е сега“, преди демографските процеси да стеснят всички възможности. Мерките за справяне с икономическите последствия включват политики за повишаване на раждаемостта, увеличаване на миграцията, по-висока заетост и внедряване на нови технологии. Въпреки мащабното им прилагане през последните години, семейните политики показват ограничен траен ефект – щедрите програми водят до краткотрайни скокове в раждаемостта, но по-високите нива трудно се задържат след края на стимулите. Същевременно технологиите, включително AI, могат да повишат производителността, но не представляват универсално решение, тъй като изместват работници в някои сектори, а в икономиките, финансирани от ЕБВР в ЕС, по-малък дял от работещите са в професии, които най-много биха се възползвали от тези технологии.
Снимка:
Getty Images/iStock
Най-силното средство за справяне със застаряването, според ЕБВР, е увеличаването на участието на по-възрастните хора на пазара на труда. По-дългият трудов живот означава повече принос към икономиката, особено в професии, които не изискват сериозно физическо натоварване. Въпреки че законовите пенсионни възрасти вече се покачват и варират между 55 и 67 години, реалната възраст на пенсиониране остава по-ниска, което ограничава ефекта от тези промени. Най-голямата трудност за реформите остава политическата воля – за мнозина законодатели, които също остаряват, темата е непопулярна. По думите на Яворчик, по-възрастните лидери реагират най-вече на нуждите на собственото си поколение, което и гласува по-активно. Данни на ОИСР потвърждават, че младите избиратели (18–29 г.) участват на избори значително по-рядко – с 21 процентни пункта по-малко от хората над 50 години.
Тази политическа структура влияе и върху миграционните политики, които често са по-рестриктивни, отколкото икономиката би изисквала. Макар имигрантите да създават натиск върху социалните системи, техният принос към пазара на труда е особено важен за застаряващите общества, особено ако са млади и квалифицирани. Въпреки това, регионите на ЕБВР имат по-високи нива на емиграция от средните за света, докато имиграцията остава ограничена. През 2020 г. едва 6,4% от населението там е родено в чужбина, срещу 20% в развитите икономики. Младите хора обикновено подкрепят по-отворени миграционни политики, но поради слабата им политическа тежест, техните позиции лесно могат да останат пренебрегнати.
Според ЕБВР справянето с демографския натиск изисква не само сериозни реформи, но и по-активно участие на младите избиратели в политическия процес. Докладът стига до извода, че без „пребалансиране“ на политическата динамика, бъдещите решения ще бъдат доминирани от приоритетите на по-възрастните поколения, което рискува да блокира ключови политики в областта на труда, миграцията и иновациите в момент, когато те са особено необходими.
