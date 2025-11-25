BGN → EUR
Свят Как младежката политика ще помогне на ЕС с икономическите проблеми от застаряването?

Как младежката политика ще помогне на ЕС с икономическите проблеми от застаряването?

Свят

bTV Бизнес екип

По-възрастните лидери и избиратели ограничават пространството за реформи

Нов доклад на ЕБВР посочва, че само въвеждането на изкуствен интелект не е достатъчно, за да компенсира икономическия удар от застаряващото население. Европа застарява, а политическата решителност да се реагира на тази тенденция отслабва заради посивяването на политиката“. Според изследователите на банката, по-възрастните лидери и избиратели ограничават пространството за реформи, предава Еuronews.

Снимка: Canva

Докладът се фокусира върху развиващите се европейски икономики, където ЕБВР работи активно, като предупреждава, че свиващата се работна сила може да намали растежа на БВП на глава от населението с близо 0,4 процентни пункта годишно до 2050 г., а ниската раждаемост и по-дългият живот увеличават фискалния натиск върху държавите.

Главният икономист на ЕБВР Беата Яворчик подчертава, че времето за действие е сега“, преди демографските процеси да стеснят всички възможности. Мерките за справяне с икономическите последствия включват политики за повишаване на раждаемостта, увеличаване на миграцията, по-висока заетост и внедряване на нови технологии. Въпреки мащабното им прилагане през последните години, семейните политики показват ограничен траен ефект щедрите програми водят до краткотрайни скокове в раждаемостта, но по-високите нива трудно се задържат след края на стимулите. Същевременно технологиите, включително AI, могат да повишат производителността, но не представляват универсално решение, тъй като изместват работници в някои сектори, а в икономиките, финансирани от ЕБВР в ЕС, по-малък дял от работещите са в професии, които най-много биха се възползвали от тези технологии.

Снимка: Getty Images/iStock

Най-силното средство за справяне със застаряването, според ЕБВР, е увеличаването на участието на по-възрастните хора на пазара на труда. По-дългият трудов живот означава повече принос към икономиката, особено в професии, които не изискват сериозно физическо натоварване. Въпреки че законовите пенсионни възрасти вече се покачват и варират между 55 и 67 години, реалната възраст на пенсиониране остава по-ниска, което ограничава ефекта от тези промени. Най-голямата трудност за реформите остава политическата воля за мнозина законодатели, които също остаряват, темата е непопулярна. По думите на Яворчик, по-възрастните лидери реагират най-вече на нуждите на собственото си поколение, което и гласува по-активно. Данни на ОИСР потвърждават, че младите избиратели (18–29 г.) участват на избори значително по-рядко с 21 процентни пункта по-малко от хората над 50 години.

Кои са най-търсените качесва на трудовия пазар днес?

Тази политическа структура влияе и върху миграционните политики, които често са по-рестриктивни, отколкото икономиката би изисквала. Макар имигрантите да създават натиск върху социалните системи, техният принос към пазара на труда е особено важен за застаряващите общества, особено ако са млади и квалифицирани. Въпреки това, регионите на ЕБВР имат по-високи нива на емиграция от средните за света, докато имиграцията остава ограничена. През 2020 г. едва 6,4% от населението там е родено в чужбина, срещу 20% в развитите икономики. Младите хора обикновено подкрепят по-отворени миграционни политики, но поради слабата им политическа тежест, техните позиции лесно могат да останат пренебрегнати.

Според ЕБВР справянето с демографския натиск изисква не само сериозни реформи, но и по-активно участие на младите избиратели в политическия процес. Докладът стига до извода, че без пребалансиране“ на политическата динамика, бъдещите решения ще бъдат доминирани от приоритетите на по-възрастните поколения, което рискува да блокира ключови политики в областта на труда, миграцията и иновациите в момент, когато те са особено необходими.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

