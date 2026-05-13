Фишингът вече звучи като ваш колега: ТОП 5 тенденции в киберсигурността, според Google

Майк Харт от Google Cloud Security очертава петте AI тенденции в киберсигурността през 2026 г.

Изкуственият интелект вече не е просто модерен инструмент или поредната технологична иновация. Той е активен, мислещ участник в глобалната кибервойна. Това е основното послание на Майк Харт, ръководител на Google Cloud Security за Централна и Източна Европа, който говори пред публиката на конференцията InfoSec SEE 2026.

Харт очерта петте най-значими AI тенденции, които оформят дигиталната среда и сигурност през настоящия период 2025–2026 г. Ето кои са те:

1. Агентен AI – автономни системи, които атакуват и защитават

Голямата промяна днес е преходът от пасивен инструмент към т.нар. Агентен AI (Agentic AI). Това са автономни системи, които могат да действат без постоянна човешка намеса.

Тези системи могат да откриват уязвимости, да автоматизират експлойти и да провеждат сложни социално инженерни атаки. Паралелно с това, защитните екипи внедряват агентен AI за автоматичен мониторинг и реакция в реално време.

2. Ескалация на AI задвижваните атаки

Времето на очевидните фишинг имейли с правописни грешки отдавна е в миналото. Благодарение на AI, кибератаките са преминали на съвсем друго ниво. Има три основни направления, в които нападателите бележат опасен напредък:

Хипер-реалистичен фишинг: Кампании, при които съобщенията звучат толкова естествено, сякаш са написани от ваш колега или близък приятел.

Хамелеонски зловреден софтуер: Вируси, които се адаптират в движение според средата, в която попаднат, за да избегнат засичането.

Учещи се атаки: Автоматизирани системи, които анализират поведението на жертвата и променят тактиката си спрямо нейните навици.

3. Предиктивна защита и анализ в реално време

Организациите внедряват AI модели, които анализират огромни масиви от данни, в това число влизат мрежов трафик, потребителско поведение, логове, и откриват заплахи за секунди. Това значително намалява времето, през което атакуващите остават незабелязани.

4. Пропаст между използване на AI и AI управление

Един от най-тревожните парадокси, които шефът на киберсигурността в Google сподели, е зреещата пропаст между масовото внедряване на технологиите и липсата на контрол. Повечето компании вече бързат да използват генеративен AI, за да вдигнат продуктивността си, но стряскащо малка част от тях имат ясни политики за неговата сигурност, етика и управление. Тази липса на регулация в корпоративния свят отваря огромни сиви зони, създава нови рискове от изтичане на данни и сериозно затруднява покриването на законовите стандарти.

5. Zero Trust и идентичност центрирана сигурност

С нарастващия брой AI задвижвани атаки, защитата на идентичността става критична. Организациите преминават към постоянна верификация, минимални привилегии и непрекъснат мониторинг на достъпа.

Това означава край на споделените пароли и дълготрайния достъп. Новият стандарт изисква постоянна верификация на всеки потребител, ограничаване на правата до абсолютния минимум (минимални привилегии) и непрекъснато следене на това кой, откъде и защо влиза в системите ни.

Равносметката на Майк Харт от неговата презентация на Infosec 2026 е ясна: AI отдавна е преминал границата на „помощна технология“. В настоящата реалност на 2025–2026 г. скоростта и автономността на изкуствения интелект ще бъдат единственият фактор, който определя кой печели и кой губи на дигиталното бойно поле. Защита, която не се развива със скоростта на мисълта на машините, е обречена на неуспех.