Курсът на еврото и долара за 13 май 2026 г.

Курсът на еврото спрямо другите водещи световни валути се понижава в сутрешната търговия днес, съобщават германски сайтове за финансова информация, предава БТА.

Единната европейска валута отстъпи с 0,12 на сто спрямо щатския долар до 1,1728 долара. Европейската централна банка определи вчера референтен курс от 1,1738 д. за едно евро. Спрямо швейцарския франк еврото е надолу с 0,09 на сто до 0,9157 франка, спрямо британсата лира - с 0,12 на сто до 0,8662 бр. лири, а спрямо японската йена - с 0,04 на сто до 184,98 йени за евро.