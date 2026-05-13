Свят Тази страна планира референдум за промяна на името си

bTV Бизнес екип

Тя е една от най-малките държави в света

Тихоокеанската островна държава Науру обяви, че ще организира референдум за промяна на официалното си име. Според мнозина сегашното название е колониален остатък от времето, когато местният език е бил променян под влиянието на чужди езици, съобщава АФП, цитира БНР. 

Снимка: Getty Images / iStock

Страната възнамерява да приеме името Наоеро, което според властите отразява по-добре националното наследство, езика и идентичността на народа. Президентът Дейвид Адеанг направи изявлението във вторник вечерта. Официалният местен език е „дорерин наоеро“, който се използва от повечето от приблизително 10-те хиляди жители на държавата. Именно от него произлиза и желаното ново име на страната.

От правителството поясниха, че названието „Науру“ се е появило, защото чужденците не са успявали да произнесат правилно „Наоеро“. По думите им промяната е била направена не по волята на местното население, а за удобство на външни езици и администрации. За да бъде официално прието новото име, ще е необходимо изменение в конституцията, което налага провеждането на национален референдум.

Науру е била германски протекторат от края на 80-те години на XIX век до началото на Първата световна война, когато островът е превзет от австралийски войски. Преди да стане независима през 1968 г., страната е управлявана съвместно от Австралия, Обединеното кралство и Нова Зеландия. Днес тя остава една от най-малките държави в света с площ от едва 20 квадратни километра.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

Десислава Боцева

