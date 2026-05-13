Светът изчерпва петролните си резерви с рекордни темпове

Очакванията са световното търсене на петрол да намалее с 420 000 барела дневно

Светът изчерпва петролните си резерви с безпрецедентни темпове, тъй като доставките от Персийския залив продължават да се свиват, предупреди днес Международната агенция за енергията, цитирана от АФП, цитира БТА. Според месечния доклад на агенцията за петролните пазари, повече от десет седмици след началото на войната в Близкия изток нарастващите затруднения в доставките, свързани с преминаването през Ормузкия проток, водят до рекордно изчерпване на световните петролни запаси. По данни на МАЕ наблюдаваните резерви са намалели с 250 милиона барела през март и април, или с около 4 милиона барела дневно, предава БТА.

Снимка: iStock

Базираната в Париж организация предупреди, че бързото намаляване на резервите, съчетано с продължаващите прекъсвания на доставките, може да доведе до нови скокове в цените. Световните доставки на петрол са се понижили с още 1,8 милиона барела дневно през април до 95,1 милиона барела на ден, като общите загуби от февруари насам достигат 12,8 милиона барела дневно.

МАЕ прогнозира, че при постепенно възстановяване на трафика през Ормузкия проток от юни, глобалното предлагане на петрол през 2026 г. ще спадне средно с 3,9 милиона барела на ден и ще достигне 102,25 милиона барела дневно. Това представлява понижение от 5,9 процента спрямо прогнозите отпреди войната, когато се очакваше добивът да бъде 108,6 милиона барела дневно.

Конфликтът в Близкия изток, започнал на 28 февруари с американско-израелската офанзива срещу Иран, е парализирал около 20 процента от световната търговия с газ и петрол заради блокадата на Ормузкия проток от страна на Иран. На фона на недостига, особено в Азия, където много държави зависят от вноса през протока, редица правителства вече въвеждат мерки за ограничаване на потреблението.

Очакванията са световното търсене на петрол да намалее с 420 000 барела дневно през 2026 г., достигайки около 104 милиона барела на ден, което е с 1,3 милиона барела под прогнозите отпреди войната. Според МАЕ дори и при евентуално мирно споразумение и възстановяване на търсенето към края на годината, предлагането ще се нормализира по-бавно. Поради това пазарите вероятно ще останат под натиск поне до последното тримесечие, а цените ще продължат да бъдат нестабилни в навечерието на силния летен сезон на пътуванията.