Той уволни 15 000 работници и получи рекордна заплата от 96,5 млн. долара

Главният изпълнителен директор на Microsoft Сатя Надела постави нов личен рекорд за приходи, получавайки общо възнаграждение от 96,5 милиона долара за фискалната 2025 година, според подадения от Microsoft документ до SEC, цитиран от N1. Увеличението от 22% спрямо предходната година идва на фона на агресивното разширяване на компанията в областта на изкуствения интелект и съкращаването на хиляди работни места в множество бизнес звена.

Технологичният гигант отчете приходи от 281,7 милиарда долара за фискалната 2025 година, което е 15% годишно увеличение, дължащо се главно на облачното му подразделение Azure. Междувременно акциите на Microsoft са се повишили с 23% от началото на годината, лесно изпреварвайки 15%-ната доходност на S&P 500. Инвеститорите реагират на агресивната стратегия на Microsoft за изкуствен интелект, която превърна компанията в централен играч в надпреварата за доминация с машинно обучение и генеративни модели.

Microsoft премина прага от 4 милиарда долара

Но контрастът между рекордното заплащане на Надела и решението на Microsoft да съкрати повече от 15 000 работни места предизвика подновен анализ. Той подчертава нарастваща разломна линия в разказа за успеха на големите технологични компании: такава, при която стойността за акционерите се ускорява, докато човешкият капитал намалява. Пазарната капитализация на Microsoft за кратко надхвърли 4 трилиона долара в средата на 2025 г., преди да намалее, според Fortune.

Близо 90% от възнаграждението на Надела е обвързано с представянето на акциите. Пакетът включва над 84 милиона долара под формата на акции, 9,5 милиона долара парични стимули въз основа на представянето и фиксирана заплата от 2,5 милиона долара. Допълнителни ~196 000 долара са класифицирани като други възнаграждения.

Награди за представяне в областта на изкуствения интелект

Изплащането отразява успешното позициониране на Microsoft начело в корпоративната AI инфраструктура. В година, белязана от бързи иновации, компанията пусна на пазара своя квантов процесор Majorana-1, разшири Azure AI Foundry до над 70 000 корпоративни клиенти и съобщи, че инструментите ѝ Copilot вече се използват от повече от 100 милиона души месечно.

Облачната платформа Azure, най-големият двигател на растежа на Microsoft, нарасна с 34% на годишна база, генерирайки над 75 милиарда долара приходи. Компанията е изградила мрежа от над 400 центъра за данни в 70 региона, за да подпомогне нарастващото търсене на изчисления с изкуствен интелект. В доклада си за 2025 г. бордът на директорите на Microsoft посочи способността на Надела да позиционира компанията „като ясен лидер в областта на изкуствения интелект“ като оправдание за неговата структура на възнаграждение.

Съкращенията и вътрешната негативна реакция подкопават празненството

Освен финансовите показатели, работната сила на Microsoft претърпя значителни смущения. Както съобщава CNBC , над 15 000 служители бяха съкратени през 2025 г., което засегна подразделенията за игри, киберсигурност и бизнес софтуер. Само през юли бяха съкратени 9000 работни места след края на фискалната година.

В бележка до служителите Надела призна емоционалната цена, пишейки, че решенията са му „тежестили силно “. Но близостта на съкращенията до обявяването на рекордни възнаграждения отново повдигна дългогодишни въпроси относно корпоративната отчетност и управлението на възнагражденията на ръководителите.

Епизодът е резултат и от вътрешни вълнения, свързани с договорите на компанията в областта на отбраната. Според вътрешни доклади, прегледани от CNBC, Microsoft е уволнила няколко служители, които са протестирали срещу сътрудничеството на компанията с израелските военни. Въпреки че съкращенията не са пряко свързани с фискалната стратегия, те добавят още един слой недоволство на служителите.

От гледна точка на структурата на разходите, анализаторите изчисляват, че съкращаването на 10 000 работни места би могло да донесе над 1 милиард долара годишни икономии - повече от 10 пъти заплатата на Надела за 2025 г. Оптиката обаче се оказа много по-скъпа.

Надела превъзхожда съперниците си

Сред технологичните изпълнителни директори, Надела вече е лидер по общо възнаграждение. За сравнение, тогавашният изпълнителен директор на Apple Тим Кук е спечелил 74,6 милиона долара през 2024 г., като повечето от наградите са в наличност. Дженсен Хуанг от Nvidia, ключова фигура в надпреварата за хардуер с изкуствен интелект, е получил 49,9 милиона долара, включително щедри бонуси за сигурност и пътуване.

Когато корпоративният растеж е отделен от работната сила

Трансформацията на Microsoft под ръководството на Надела се разглежда като учебникарски пример за изпълнително лидерство. Откакто пое управлението през 2014 г., той е увеличил пазарната капитализация на компанията повече от три пъти и я е пренасочил към облачни изчисления, абонаментни услуги и инфраструктура за изкуствен интелект. Но последният му пакет от компенсации идва във време, когато обществената толерантност към съкращенията на ръководители намалява - дори в технологиите.

Анализ на Citigroup от 2025 г. предупреждава, че над 50% от стойността на S&P 500, която възлиза на 57 трилиона долара, сега е свързана с компании с висок или среден опит с изкуствен интелект. Данните подхранват опасенията относно пореден спекулативен балон, напомнящ за ерата на дот-ком компаниите от края на 90-те години.

Тъй като генеративният изкуствен интелект продължава да се мащабира и автоматизира традиционно трудоемки процеси, въпросите относно разпределението на справедливата стойност ще се засилят. Настоящият модел непропорционално възнаграждава тези на върха, като същевременно преоформя дъното - и средата - на корпоративната пирамида.