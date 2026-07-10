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Свят Shein е на крачка от най-очакваното IPO в Хонконг

Shein е на крачка от най-очакваното IPO в Хонконг

Свят

bTV Бизнес екип

Китай даде зелена светлина на компанията

Властите в Китай одобриха първичното публично предлагаве на борсата в Хонконг търговеца за бърза мода Shein. Това стана ясно от съобщение на уебсайта на Китайската комисия за регулиране на ценните книжа (ККРЦК), предава Reuters, цитирано от БТА.

Компанията се опитва два пъти да се листне на борсата в Ню Йорк и Лондон, но неуспешно. Онлайн търговецът чакаше цяла година разрешението на Пекин за своето листване, допълва Ройтес. То трябваше да бъде одобрено на най-високо ниво в управляващата Китайска комунистическа партия, заяви източник, пряко запознат със случая, предаде агенцията.

От днес пратките от Temu и Shein ще са по-скъпи

През 2022 г. Shein беше оценена на ​100 милиарда долара, въпреки че инвеститорите коригираха числата си, тъй като бумът на електронната търговия по време на пандемията отшумя и опозицията от политици, търговци на дребно и регулатори се засили.

Последният частен кръг за набиране на средства на Шейн през май 2023 г. го оцени на 66 милиарда долара.

Източник казва, че Shein може би сега се стреми към оценка от 40 до 50 милиарда долара при първичното си публично предлагане.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

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