С колко може да бъде глобена България за свръхдефицит?

Не бива да се преекспонира темата за свръхдефицита у нас, смята Румен Гълъбинов

Темата за бюджетния дефицит на България се преекспонира, а сериозни негативни последици са малко вероятни, освен ако страната не остане напълно пасивна и не предприеме необходимите коригиращи мерки, коментира икономистът Румен Гълъбинов пед "Бизнес новините" по повод очакваното откриване на процедура при прекомерен дефицит срещу България.

По думите му санкции са възможни едва ако страната не изпълни препоръките на европейските институции. За държавите от Еврозоната, които не предприемат ефективни действия за ограничаване на дефицита, са предвидени глоби в размер до 0,05% от брутния вътрешен продукт за предходната година, които могат да бъдат налагани на всеки шест месеца до предприемането на коригиращи мерки. В случая на България това би означавало санкция в размер до около 50 млн. евро.

Гълъбинов предупреждава, че неспазването на препоръките на Европейската комисия може да доведе и до частично или пълно спиране на ангажименти по европейските фондове. Процедурата поставя публичните финанси на страната под засилен европейски контрол, като корективният механизъм налага по-строги ограничения върху публичните разходи.

Според икономиста Европейската комисия ще препоръча конкретен план за ограничаване на нетните разходи и ще постави срок, в който бюджетният дефицит трябва да бъде върнат под референтното ниво от 3% от БВП. Очакванията му са Съветът на Европейския съюз скоро да разгледа оценката на Комисията и да вземе решение дали официално да открие процедура при прекомерен дефицит за България, както и какви коригиращи мерки да бъдат приложени.

Данните на Eurostat показват, че България не е сред страните с най-сериозни фискални проблеми в Европейския съюз. През последната отчетна година най-високи дефицити са регистрирани в Румъния (-7,9%), Полша (-7,3%), Италия (-7,2%), Унгария (-6,8%), Франция (-5,4%) и Белгия (-5,2%). България е в групата на държавите с дефицит между 3% и 5% от БВП, като показателят за страната е 3,5%.

Средният бюджетен дефицит за Европейския съюз е 3,1%, а за страните от Еврозоната – 2,9%. В същото време редица държави успяват да останат под допустимата граница от 3%, сред които Германия (-2,7%), Чехия (-2,1%), а Дания дори отчита бюджетен излишък от 2,9%.

Поради системното неспазване на фискалните правила Европейската комисия вече поддържа активни процедури при прекомерен дефицит срещу държави като Франция, Италия, Белгия, Полша и Румъния.

„Прогнозирам, че и през тази година около десет държави членки на ЕС ще отчетат дефицити над 3% от БВП“, посочва Гълъбинов.

Според него евентуалната процедура за свръхдефицит ще има три основни последствия за България: засилен мониторинг върху публичните финанси, изготвяне на правителствен план за ограничаване на разходите и възможност за налагане на санкции при неизпълнение на препоръките.

„Не бива да забравяме, че живеем в условията на две войни, което оказва влияние върху бюджетната политика и публичните разходи в цяла Европа“, подчертава икономистът.