Ето от кога инспекторите на Michelin започват да оценяват ресторантите в София

През април, май и юни, кулинарни инспектори от най-авторитетната световна система за гастрономически оценки Michelin ще проведат одит на ресторанти в София. Това означава, че столицата ни може да попадне на световната гастрономическа карта.

Инициативата е на Столичната община, която вече е подписала договора с Michelin, предаде БНР.

Кулинарният одит представлява независима и обективна оценка на състоянието на ресторантьорската сцена в София. В рамките на този процес екипът на Michelin ще анализира силните страни на местната гастрономия, ще идентифицира области за развитие и ще предостави стратегически препоръки за повишаване на конкурентоспособността на града.

Този път Michelin няма да се присъждат звезди на отделни заведения, а ще се оценява цялостната картина на София като кулинарна дестинация.

Последвайте businessnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN