През 2025 г. производството на електроенергия в България е нараснало с 5,6%

Потреблението на електроенергия в страната е нараснало с 4,86%

Производството на електроенергия в България се е увеличило с 5,64% на годишна база и е достигнало 39 735 гигаватчаса (GWh) за периода от 1 януари до 28 декември, съобщи Електроенергийният системен оператор (ЕСО), цитиран от SeeNews.

За същия период вътрешното потребление на електроенергия в страната е нараснало с 4,86% спрямо година по-рано до 38 349 GWh, посочват още от ЕСО.

В резултат на това търговският излишък на България в търговията с електроенергия се е увеличил до 1 386 GWh от началото на годината, при 1 040 GWh за същия период на 2024 г.

Данните показват значителен ръст при възобновяемите енергийни източници. Обемът на електроенергията от възобновяеми източници, включена в преносната мрежа, се е увеличил с 19,07% на годишна база до 3 942 GWh, а този в разпределителната мрежа – с 19,2% до 3 906 GWh.

В същото време производството на електроенергия от водноелектрически централи е отбелязало лек спад от 1,07% на годишна база и е достигнало 2 841 GWh за периода от 1 януари до 28 декември.

Последвайте businessnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN