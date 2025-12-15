Работиш на 31 декември и 2 януари? Ето какво трябва да ти платят

Плащат ли се обявените заради еврото неприсъствени дни?

31 декември 2025 г. и 2 януари 2026 г. са официално обявени за почивни дни като част от допълнителни празнични дни около Нова година, заради въвеждането на еврото. Това прави периода от 31 декември до 2 януари включително почивка, като последният работен ден за 2025 г. е 30 декември, а първият за 2026 г. - 5 януари, формирайки общо пет почивни дни.

Но какво се случва, ако професията ви налага да работите в тези два неприсъствени дни?

Плащат ли се 2-ри и 31-ви?

Снимка: iStock

Главната инспекция по труда (ИА ГИТ) подчертава, че за тези два дни с увеличение ще се заплаща само извънредният труд. Това означава, че не всеки, който работи, автоматично ще получи по-високо възнаграждение.

За служителите с ненормиран работен ден или с подневно отчитане на работното време, всеки труд, положен в почивни и неприсъствени дни, се счита за извънреден. В тези случаи работодателят е длъжен да заплати труда с 75% увеличение.

Различно е положението за хората, които работят при сумирано изчисляване на работното време. Ако те са по график и работят на 31 декември или 2 януари, няма да получат допълнително увеличение, тъй като за тях това не се счита за извънреден труд.

Инспекцията по труда напомня и кои са официалните празници по Кодекса на труда в този период:

– 24 декември – Бъдни вечер

– 25 и 26 декември – Рождество Христово

– 1 януари – Нова година

Снимка: Getty Images / iStock

Трудът, положен през тези дни, се заплаща за всички работещи с най-малко двойно увеличение. Ако обаче този труд е и извънреден, към него се добавя още 100% увеличение. Законът изисква извънредният труд да се възлага със заповед на работодателя, като служителите трябва да бъдат уведомени най-малко 24 часа предварително.

И тук има изключение – работещите по график при сумирано изчисляване на работното време ще получат само двойна надница, без допълнително увеличение за извънреден труд.

От Инспекцията по труда съветват служителите да пазят писмени доказателства, че са работили в празнични или неприсъствени дни – заповеди за извънреден труд или поименни графици.

