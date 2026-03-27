Поколението Z и парите: защо младите инвестират в "нестандартни" активи

Ето на какво залагат те

В динамичния дигитален свят начините за управление на пари се променят бързо. Поколението Z, израснало сред технологии, има различен поглед върху инвестициите в сравнение с предишните генерации. Вместо да разчитат единствено на традиционни форми като банкови спестявания, имоти, злато и пр., много млади хора все по-често насочват средствата си към нестандартни активи – от криптовалути до лимитирани дизайнерски изделия. Какво обаче ги мотивира да търсят алтернативи?

Ниско доверие към финансовите институции

За разлика от своите родители, баби и дядовци, част от представителите на поколението Z (родените между 1997 – 2012 г.) са израснали в сянката на финансовата криза през 2008 г., когато банковите фалити и високата безработица разклатиха доверието към системата.

Инфлация и обезценяване на парите



В последните няколко години в редица страни по света цените на стоките и услугите се покачват, особено след пандемията от ковид, докато доходите изостават. Инфлацията пък води до обезценяване на парите, което води до загуба на спестявания в банки или кеш – при това положение е съвсем естествено младите хора, които се намират в началото на своята зрялост, да се замислят дали има смисъл от банкови вложения.

Данни от глобално проучване на Gemini показват, че Gen Z възприема криптовалутите като инструмент срещу инфлацията - например в Обединеното кралство 42% от поколението Z крипто инвеститорите посочват именно това като мотив.

Традиционните активи са твърде скъпи

Паралелно с това глобални проучвания показват, че младите инвеститори предпочитат диверсификация чрез алтернативни активи: например Bank of America отчита, че поколенията Millennials и Gen Z влагат три пъти повече в алтернативни инвестиции в сравнение с по-възрастните поколения. Покупката на недвижим имот (апартамент, къща, земя) обикновено се приема като една от най-добрите инвестиции, особено ако този актив впоследствие се отдава под наем или се препродаде на по-висока стойност. За Gen Z обачепо една единствена причина - твърде скъпо е.За младите хора, които току-що са завършили училище или университет, купуването на какъвто и да е имот със собствени средства или с 20-30% самоучастие представлява истински мираж. По тази причина те търсят активи, в които може да се инвестира с по-малки суми и същевременно инвестицията да носи бърза и по-добра печалба.Паралелно с това глобални проучвания показват, че младите инвеститори предпочитат диверсификация чрез алтернативни активи: например Bank of America отчита, че поколенията Millennials и Gen Z влагат три пъти повече в алтернативни инвестиции в сравнение с по-възрастните поколения.

Нестандартни, но достъпни активи



Повечето представители на поколението Z предпочитат да инвестират в нетрадиционни активи като различни видове криптовалути, лимитирани маркови изделия като чанти и обувки, предмети с висока колекционерска стойност, тъй като обикновено тяхната стойност е много по-достъпна от закупуването на апартамент или друг тип имот.



Въпреки това инвестирането в подобни активи се счита за рисково - особено що се отнася до криптовалутите. Защо тогава представителите на поколението Z предприемат рискове и то в едно от най-несигурните времена?



Отговорът е много прост - защото голяма част от младите хора (най-вече в по-големите градове) са по-склонни да поемат риск в търсене на по-висока доходност. Също така представителите на това поколение са склонни към т.нар. „финансов нихилизъм“ - определение, дадено от американския финансов коментатор Деметри Кофинас, което се опира на максимата „защо да се пести, като така или иначе никога няма да спестим достатъчно, за да се справим със ситуацията“. С други думи, младите хора инвестират по различен начин, тъй като системата ги кара да се фокусират върху активи с потенциал за бърза доходност вместо традиционни спестявания.



Актуални изследвания от 2024-2025 г. показват, че младите хора (Gen Z и Millennials) инвестират значително по-активно в нетрадиционни активи в сравнение с предишните поколения. В глобален мащаб между 30 и 50% от младите изразяват интерес към алтернативни инвестиции като криптовалути, дигитални продукти и колекционерски предмети. Почти половината вече са притежавали криптовалута, а при около една пета тя представлява единствения им инвестиционен актив. Значителна част от младите инвеститори влагат агресивно - над една трета използват голяма част от портфейла си за криптоактиви, което показва готовност да поемат по-висок риск.

Дизайнерски и колекционерски активи

Що се отнася до колекционерските и дизайнерските активи, глобални проучвания (Art Basel & UBS, Grand View Research, Observer) показват, че между 30 и 46% от младите хора проявяват интерес към лимитирани дизайнерски продукти, а около 40 - 45% се интересуват от колекционерски предмети като часовници, редки автомобили и други ценни вещи, пише Moite pari. Тези тенденции потвърждават глобалното изместване към по-достъпни, технологично ориентирани и културно значими инвестиции, които позволяват на младите хора да комбинират финансови цели с лични интереси и идентичност.

