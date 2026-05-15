НСИ: Най-голямо увеличение на наетите лица се наблюдава в икономическите дейности

Средната брутна месечна работна заплата за март 2026 г. е била 1 475 евро

Броят на наетите лица по трудово и служебно правоотношение към края на март 2026 г. се увеличава с 9.8 хил.,или с 0.4%, спрямо края на декември 2025 г., като достига 2.35 млн. по предварителни данни на Националния статистически институт.

Спрямо четвъртото тримесечие на 2025 г. най-голямо увеличение на броя наети лица се наблюдава в икономическите дейности „Професионални дейности и научни изследвания“ и „Други дейности“ - с по 2.7%, в „Хотелиерство и ресторантьорство“ - с 2.3%, и в „Строителство“ - с 2.0%, предаде БГНЕС. Най-голямо намаление на броя наети лица по трудово и служебно правоотношение - с 1.4%, е регистрирано при дейност „Финансови и застрахователни дейности“.

В края на март 2026 г. в сравнение с края на март 2025 г. броят на наетите лица по трудово и служебно правоотношение намалява с 0.4 хиляди. Най-голямо намаление на броя наети лица се наблюдава в икономическите дейности „Преработваща промишленост“ - с 14.6 хил., „Селско, горско и рибно стопанство“ - с 4.6 хил., и „Административни и спомагателни дейности“ - с 1.6 хил., а най-голямо увеличение - в „Хуманно здравеопазване и социална работа“ - с 12.6 хил., и в „Строителство“ - с 2.9 хиляди.

В процентно изражение намалението е най-значително в икономическите дейности „Селско, горско и рибно стопанство“ - със 7.1%, и в „Преработваща промишленост“ и „Операции с недвижими имоти“ - с по 3.3%, а най-голямо увеличение е регистрирано при „Хуманно здравеопазване и социална работа“ - с 6.2%. Средната брутна месечна работна заплата за януари 2026 г. е 1 381 евро, за февруари - 1 365 евро, а за март - 1 475 евро.

През първото тримесечие на 2026 г. средната месечна работна заплата e 1 407 евро и се увеличава спрямо четвъртото тримесечие на 2025 г. с 2.8%. Икономическите дейности, в които е регистрирано най-голямо увеличение, са: „Финансови и застрахователни дейности“ - с 9.7%, „Селско, горско и рибно стопанство“ - с 8.4%, и „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения“ - с 8.2%.

