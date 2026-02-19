Каква работа търси поколението Z?

Това поколение активно търси възможности за реализация в сектори с ясно кариерно развитие

Младите хора от поколението Z все по-често се насочват към професии, които предлагат бърз достъп до доходи, стабилност и възможности за развитие. Данни на HR платформата Employment Hero показват, че именно тази възрастова група е отбелязала най-силен ръст на заетостта през последната година, изпреварвайки всички останали поколения.

Заетостта сред родените между 1997 и 2012 г. се е увеличила с 16,8% през януари на годишна база. За сравнение, при поколението Y ръстът е 5,5%, при поколението X – 6,7%, а при бейбибумърите – 7,1%. Анализът обхваща над 500 строителни и занаятчийски компании във Великобритания с общо около 13 000 служители.

Една от основните причини за този интерес е възможността за незабавни доходи и постепенно увеличаване на възнаграждението. Според данните заплатите в сектора са нараснали с 9,6% на годишна база през януари, което прави тези професии по-привлекателни за младите хора.

Тенденцията се развива на фона на по-широкото навлизане на автоматизация и изкуствен интелект, което кара част от младите работници да търсят по-сигурни и практически ориентирани професии. В същото време младежката безработица остава сравнително висока, като достига 16,1% сред хората на възраст между 16 и 24 години – най-високото ниво от 2015 г.

Според експерти, цитирани от БГНЕС, това показва, че поколението Z активно търси възможности за реализация в сектори с ясно кариерно развитие и стабилни доходи. В отговор на тази тенденция правителството на Великобритания планира инвестиция от 725 млн. паунда за създаването на 50 000 нови стажантски позиции, насочени към младите хора.

