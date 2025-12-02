За поколението Z кешът не е цар, а шега

"Ако имам кеш у себе си, това са пари, които не съществуват. Мога просто да ги използвам, за да си купя малко удоволствие"

Ако тази година в списъка ви с празнични подаръци има представител на поколението Z, може би е по-добре да се откажете от един от класическите подаръци за младежи - портфейл. Около 4,4 милиарда души, или приблизително половината от населението на света, вече използват дигитални портфейли, а до 2030 г. се очаква броят им да нарасне със 35%, сочи анализ на консултантската фирма Juniper Research, цитирано от The Business Insider.

Поколението Z се отказва от кеша

Пълнолетните на възраст до 24 години най-често плащат с телефоните си, като по този начин извършват 45% от покупките си, според доклад на Федералния резерв за 2025 г. (за всички възрастови групи делът на мобилните плащания е 23%). Наличните пари вече представляват едва 14% от всички покупки и се използват по-вероятно от хора над 55 години или домакинства с доход под 25 000 долара годишно.

Проучване на McKinsey от 2024 г. установява, че един на всеки петима потребители в САЩ и Европа, които използват дигитални портфейли, често излиза без физически такъв, а във Великобритания само 38% от хората между 18 и 24 години притежават портфейл или чанта, които считат за необходими в ежедневието си, показват данни на Link Scheme, неправителствена организация, работеща за достъпа до кеш във Великобритания. Все повече хора се отказват от кеша: 30% от американците казват, че не са теглили пари от банкомат през последния месец, а 17% – че са минали повече от шест месеца, сочи проучване на LendingTree.

Кешът като „въображаеми“ пари

Тази промяна влияе върху начина, по който мислят за парите, които харчат. За по-старите поколения кешът изглежда реален, за по-младите той е почти като пари от „Монополи“. Хейли Мур, 26-годишна от Лос Анджелис, казва, че не е имала портфейл повече от десетилетие и рядко носи кеш. Ако все пак получи някакви банкноти – например в картичка за рожден ден – това се усеща като „забавни пари“: „Ако имам кеш у себе си, това са пари, които не съществуват“, казва тя. И те изчезват бързо. „Мога просто да ги използвам, за да си купя малко удоволствие.“

За по-младите потребители кешът е загубил своята привлекателност.

Екосистема, в която телефонът е достатъчен

Apple Pay се появи преди 11 години, но хората приемаха бавно идеята да добавят кредитните си карти в телефона, докосването на устройство не изглеждаше по-удобно от плъзгането на карта. Това се промени най-вече, когато по време на пандемията се предпочитаха безконтактни плащания, а Apple Pay стана лесен за използване при онлайн пазаруване. Днес дигиталните плащания и карти все повече се приоритизират.

Нови навици за харчене

Исторически погледнато, хората обикновено харчат повече, когато плащат с кредитни карти, отколкото в кеш. Но това може да се променя при поколението Z – проучване на Cash App, публикувано миналия месец, установява, че 54% от респондентите от тази възрастова група са по-склонни да похарчат кеш безразсъдно. Парите, които вече са напуснали банковата ви сметка или са дошли в картичка от леля ви, може да изглеждат незначителни в сравнение с нарастващите цифри по извлечението на кредитната карта, което ще видите в края на месеца.

Психологията на плащането

Купувачите имат различни усещания при използването на кеш вместо карти. Проучване от 2023 г. на Университета Нотр Дам установява, че хората предпочитат да плащат в брой за покупки, за които изпитват вина. Но картите също могат да доведат до харчене заради мигновен допаминов удар – изследователи от MIT откриват, че използването на кредитни карти активира център за удоволствие в мозъка, което кара хората да станат пристрастени към харченето или поне да намалят задръжките си. (Изследователите зад това проучване от 2021 г. не разглеждат безконтактни мобилни плащания, но посочват, че сигналът, който следва покупка, извършена с телефон, може да напомни за изразходваните пари и да обезкуражи непрестанното докосване на терминала.)

