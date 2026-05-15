1 USD
1.1702 BGN
Петрол
106.98 $/барел
Bitcoin
$80,849.3
ACE разширява глобалното си присъствие с присъединяването на CME

БГ Бизнес

bTV Бизнес екип

Ангажиментът на европейската медийна компания към ACE подчертава общата им отдаденост към защитата на интелектуалната собственост и подкрепата на творческата икономика

Алиансът за творчество и забавление (ACE - Alliance for Creativity and Entertainment), водещата световна коалиция за борба с пиратството, обяви, че Central European Media Enterprises (CME) се присъединява към коалицията, разширявайки глобалната мрежа на ACE.

CME, водеща медийна и развлекателна компания в Централна и Източна Европа, внася в ACE значителен опит в инвестициите в местно съдържание, надеждни новинарски програми и отговорно излъчване. Членството на CME в ACE подчертава споделения ангажимент за защита на интелектуалната собственост, подкрепа на творческите индустрии и гарантиране на достъп на аудиторията до легитимно и висококачествено съдържание.

„ACE приветства CME в глобалната мрежа, посветена на защитата на творческото съдържание и засилването на борбата срещу пиратството“, заяви Лариса Кнап, изпълнителен вицепрезидент и главен директор по защита на съдържанието в Motion Picture Association. „Пиратството отдавна е трансгранично предизвикателство, но днес заплахата е още по-сложна, координирана и комплексна. С всеки нов член ACE става по-силна, разширява колективния си опит и укрепва способността си да защитава съдържанието от престъпни пиратски мрежи, и да подкрепя законното разпространение на творческо съдържание.“

Докато политиците и регулаторните органи в цяла Европа продължават да поставят акцент върху защитата на целостта на цифровия пазар, участието на CME в ACE подчертава значението на публично-частното сътрудничество в борбата с пиратството. С присъединяването си към ACE CME става част от глобална коалиция, която работи съвместо с правоприлагащи органи, регулатори и заинтересовани страни от индустрията, за прекъсване на незаконните дистрибуторски мрежи и насърчаване на легалното потребление на съдържание.

„Присъединяването към ACE отразява ангажимента на CME към защитата на творчеството и насърчаването на справедлива, предвидима и устойчива медийна среда“, заяви Клара Брахтлова, заместник главен изпълнителен директор и директор „Външни отношения“ на CME. „Чрез сътрудничеството с ACE и нейните членове се стремим да засилим колективните усилия за защита на творческите индустрии в Европа и за съхраняване на целостта на аудиовизуалния пазар.“

Глобалната мрежа на ACE обединява над 50 членове - от големи холивудски студия и стрийминг платформи до регионални телевизионни оператори и създатели на съдържание. Заедно те използват своя колективен опит, технологични иновации и координирани правоприлагащи действия, за да се борят с пиратството в глобален мащаб.

Членството на CME е особено значимо на фона на променящата се регулаторна среда в Централна и Източна Европа, където правителствата все по-активно се фокусират върху укрепването на защитата на интелектуалната собственост, подкрепата за местните творчески индустрии и гарантирането на лоялна конкуренция на дигиталните пазари. Чрез ACE CME ще допринася – и ще се възползва от - международния обмен на добри практики, информация и координирани инициативи за борба с пиратството.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

