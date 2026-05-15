Енрико Лета се завръща в България, за да постави началото на "Софийска инициатива" за ускорени реформи в ЕС

Бившият италиански премиер ще представи визията си за единен пазар на 5 юни по време на Green Transition Forum 6.0. bTV Media Group е партньор на събитието

Бившият италиански премиер Енрико Лета - един от най-влиятелните архитекти на съвременната визия за единния пазар на Европейския съюз, се завръща в България, за да постави отново акцент върху икономическата мощ на Стария континент. На 5 юни София ще бъде домакин на дискусията "Една Европа, един пазар", организирана в рамките на Green Transition Forum 6.0.

От 1 юни, в рамките на 5 дни, събитието събира ключови индустриалци, политици и бизнес лидери от Централна и Източна Европа. В последния ден от конференцията вниманието ще бъде съсредоточено върху началото на "Софийска инициатива" - координиран призив за радикално ускоряване на структурните реформи в ЕС.

Дългогодишните наблюдения на Енрико Лета сочат, че Европа не се сблъсква просто с поредната икономическа криза, а с хронично структурно изоставане. Според него фундаментът на този проблем се крие в недовършената архитектура на единния пазар. Въпреки дълбоката интеграция, ЕС функционира чрез 27 различни регулаторни режима, които ограничават възможностите за мащабиране на компаниите. Докато САЩ и Китай консолидират ресурсите си в мащабни индустриални стратегии, европейският бизнес често остава фрагментиран.

На 5 юни, по време на откриващия панел "Beyond Fragmentation - Unlocking Europe"s Competitiveness through the 28th Regime and the Fifth Freedom", Лета ще обсъди тези предизвикателства с Екатерина Захариева, европейски комисар по стартъпите, изследванията и иновациите, както и с лидери като Светослав Ценов от Astellas Pharma, Дан Стратан от RCI Holding и Филип Ромбо от "Агрополихим". Модератор на дискусията ще бъде Сергей Станишев, член на Комитета по стратегическо предвиждане на форума.

Философията на Енрико Лета за бъдещето на ЕС се гради върху необходимостта от превръщане на Общия пазар в реален стратегически инструмент. Той отстоява тезата, че защитата на европейския суверенитет изисква задълбочаване на интеграцията чрез три основни стълба - финансова свързаност, енергийна сигурност и цифрово единство. Лета призовава за изграждане на истински съюз на капиталовите пазари, който да насочва европейските спестявания към вътрешни инвестиции вместо към външни пазари. Ключов елемент в неговата визия е концепцията за "28-и режим" - общоевропейска правна рамка, която би позволила на иновативните компании да оперират в целия ЕС без административни пречки. Такъв модел би предложил алтернатива на националните законодателства, улеснявайки растежа на бизнеса в среда, където правилата са единни, предвидими и лишени от бюрократична сложност. Лета настоява и за въвеждането на "пета свобода", която да гарантира свободното движение на данни, знания и иновации наравно с традиционните четири свободи.

Визитата на Енрико Лета в София включва и специалния формат "One Europe. One Market: Strategic Exchange". Това е ексклузивна дискусия с водещи индустриални изпълнителни директори и представители на търговски камари, посветена на икономическото бъдеще на Европа. Срещата ще завърши с церемония по подписване на "Софийската инициатива" - документ под наслов "From Fragmentation to Scale - Accelerating EU Competitiveness". Той представлява призив за действие от над 100 водещи индустриални лидери в региона. Инициативата обединява частния сектор около приоритети като енергийна свързаност, елиминиране на ценовите дисбаланси и изграждане на устойчиви вериги за доставки. Изборът на София за домакин на този процес позиционира България като активен фактор в дебата за бъдещата икономическа архитектура на ЕС.

За Енрико Лета зеленият преход не е просто екологична задача, а индустриално предизвикателство, което изисква финансиране, способно да подкрепи заетостта, вместо да я застрашава. Предстоящият разговор на 5 юни е отражение на по-широката промяна в европейското мислене - от пасивно наблюдение на глобалните тенденции към изграждане на коалиции за реални преобразования. В момент на геополитическа несигурност, предложението на Лета за по-дълбока интеграция е тест за политическата воля на държавите членки да приоритизират общия успех. Възможността за директен диалог с архитектите на тези реформи превръщат форума в задължителна спирка за всеки бизнес лидер с амбиции за управление на мащабните процеси.