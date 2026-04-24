Белият дом обвинява Китай в копиране на американски модели за изкуствен интелект

Белият дом обвинява Китай в копиране на американски модели за изкуствен интелект

bTV Бизнес екип

По-рано тази година OpenAI предупреди законодателите, че DeepSeek се опитва да възпроизведе производителността на техните модели

Чуждестранни организации, основно базирани в Китай, са провеждали кампании в индустриален мащаб, насочени към копиране на най-напредналите модели на изкуствен интелект от американски компании. Това се посочва в меморандум на Майкъл Крациос, директор на Службата за научна и технологична политика в Белия дом. Според него тези действия включват използването на десетки хиляди посреднически акаунти, които помагат да се избегне разкриване, както и сложни инструменти за извличане на чувствителна информация, предава CNN.

Крациос подчертава, че тези координирани усилия систематично извличат възможности от американските AI модели, опирайки се на американския опит и иновации. На този фон САЩ и Китай продължават да се съревновават за създаването на най-модерните технологии в областта на изкуствения интелект. 

В центъра на обвиненията стои процесът „дестилация“ – техника за прехвърляне на знания от по-голям към по-малък AI модел, който може да работи по-евтино. Макар този подход да е широко използван в индустрията, компании като Anthropic и OpenAI твърдят, че той се използва неправомерно за имитиране на техните технологии. Китайският стартъп DeepSeek, който привлече силно внимание миналата година, също попадна в центъра на подобни обвинения.

По-рано тази година OpenAI предупреди законодателите, че DeepSeek се опитва да възпроизведе производителността на техните модели и тези на други водещи лаборатории чрез дестилация. Anthropic също заяви, че е открила „кампании в индустриален мащаб“, включващи DeepSeek и други компании, насочени към извличане на възможностите на нейния модел Claude. Към момента DeepSeek не е предоставила официален коментар по тези твърдения.

Според експерти подобни „дестилирани“ модели могат да създадат и рискове за сигурността, тъй като често не включват защитните механизми на оригиналните системи. Крациос предупреждава, че чрез тези практики могат умишлено да се премахват протоколи за безопасност и механизми, гарантиращи неутралност и достоверност на AI системите. Американските власти вече са потърсили коментар и от китайското посолство във Вашингтон. В отговор администрацията на Доналд Тръмп планира редица мерки, включително споделяне на информация с американски компании за подобни заплахи и засилване на координацията между частния сектор. Предвижда се също търсене на отговорност от чуждестранни участници и разработване на по-добри практики за откриване и защита срещу такива дейности.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

