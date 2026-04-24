Кои са най-богатите страни за 2026 г.?

Показателите за „най-богатите страни“ често могат да създадат погрешно впечатление. Нов индекс на просперитета, който разглежда доходите и БВП, не поставя САЩ, Германия или Франция сред първите десет. Макар Европа да доминира в световните класации за богатство, значението на понятието „богата страна“ зависи в голяма степен от методите за измерване на просперитета и от това кой реално се възползва от него.

Според анализа на платформата HelloSafe, да бъдеш най-богатата страна не означава просто да произвеждаш големи количества. По-важно е как това богатство се отразява в ежедневието на обикновения човек. През 2026 г. техният отговор е Норвегия. Организацията подчертава, че БВП на глава от населението сам по себе си може да изкриви реалната картина, тъй като предполага равномерно разпределение на националното производство.

Ирландия е показателен пример за този проблем. Макар БВП на глава от населението да достига около 150 000 долара (по паритет на покупателната способност), значителна част от тази стойност идва от дейността на мултинационални компании като Apple, Google и Pfizer. Разликата между общото производство и реалните доходи на домакинствата се оценява на приблизително 70 000 долара на човек.

С оглед на тези ограничения, индексът на просперитет на HelloSafe класира над 50 държави чрез комбиниран резултат от 100 точки. Той използва данни от международни институции като МВФ, Световната банка, ПРООН, Евростат и ОИСР, като обединява показатели за доходи, неравенство и социални фактори в единна оценка. На тази база Европа заема водещи позиции, като първите пет най-богати държави са от региона.

Начело е Норвегия, благодарение на най-високия брутен национален доход и добре балансиран социален модел. Ирландия заема второ място с високи реални доходи, а Люксембург е трети, отстъпвайки челната позиция за първи път от създаването на индекса. Тези държави съчетават силна икономика с едни от най-добрите социални показатели в света.

Сред другите отличници е Исландия, която се нарежда пета с високо ниво на човешко развитие и ниска относителна бедност. Сингапур показва добри резултати по доходи, но изостава заради по-голямото неравенство. Извън Европа САЩ са на 17-то място, което отразява съчетанието от икономическа мощ и значително неравенство, а Франция е 20-та, непосредствено след Чехия, която се отличава с по-равномерно разпределение на доходите.

В долната част на европейската класация се намират Италия, Испания и Естония, което се обяснява с по-ниски доходи и, в случая на Испания, по-висока относителна бедност. В Африка Сейшелските острови са начело благодарение на високия БВП на глава от населението и добри социални показатели, следвани от Мавриций и Алжир. В Латинска Америка Уругвай заема първо място с най-висок БНД, ниска бедност и равномерно разпределение на доходите, пред Чили и Панама. В Азия лидер е Сингапур, следван от Катар и Обединените арабски емирства.