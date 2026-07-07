От 500 до над 3700 лв.: Колко поскъпна една седмица почивка в България за пет години

Лятната ваканция поскъпна драстично

Лятната ваканция в България вече изисква значително по-голям бюджет, отколкото преди пет години. Ако през 2021 г. едноседмична почивка на морето струваше средно между 500 и 700 лева на човек, то през 2026 г. цената вече варира от около 900 лева при бюджетно пътуване до над 3700 лева за седмица в луксозен All-inclusive хотел, показва справка в сайтовете за пътувания.

Данните показват, че при по-високия клас туристически услуги увеличението достига няколко пъти, докато дори икономичните варианти вече струват осезаемо повече заради по-високите цени на храните, енергията, труда и туристическите услуги.

През 2026 г. най-достъпните едноседмични ваканции в България струват между 450 и 800 евро (около 900 – 1560 лева) на човек. Обикновено те включват настаняване в къща за гости или малък хотел, самостоятелно хранене или само закуска и придвижване с личен автомобил или обществен транспорт.

За сравнение, през 2021 г. подобна почивка струваше средно 500 – 700 лева, което означава, че минималният необходим бюджет е нараснал с приблизително 30 – 80% само за пет години.

Най-голямото увеличение се наблюдава при високия клас туристически пакети.

През 2026 г. седемдневен All-inclusive престой в четири- или петзвезден хотел в курорти като Слънчев бряг, Златни пясъци или Несебър достига между 1470 и 1960 евро (около 2870 – 3830 лева) на човек.

За сравнение, през 2021 г. нощувките в подобни хотели струваха между 40-75 евро или 80 и 150 лева на вечер, което правеше едноседмична ваканция значително по-достъпна.

Днес цената на луксозна почивка по българското Черноморие вече се доближава до тази на популярни средиземноморски дестинации като Гърция, Турция и Испания, особено когато резервацията се прави в последния момент.

По-умерено поскъпване се наблюдава при СПА и планинския туризъм. В курорти като Банско, Велинград и Хисаря пакетите струват средно между 50 и 60 евро на ден (100 – 120 лева), което означава около 350-400 евро или 700 – 850 лева за седмица при промоционални оферти.

Това прави планинските и СПА дестинации сред най-конкурентните варианти за семейна почивка извън активния морски сезон.

Поскъпването не се дължи единствено на цените за нощувки. През 2021 г. дневният разход за храна извън хотела беше около 15-25 евро (30 – 50 лева), транспортът с автомобил до морето струваше между 50 и 150 лева, а чадър, шезлонг и плажни развлечения добавяха още 20 – 50 лева дневно към семейния бюджет.

През 2026 г. почти всички тези разходи са по-високи. По-скъпите горива, увеличените разходи за персонал в туристическия сектор и инфлацията при храните оказват натиск върху крайната цена на ваканцията.

Ако през 2021 г. четиричленно семейство можеше да прекара една седмица на българското Черноморие за около 650 евро (1700 лева), днес подобна ваканция често надхвърля 1750- 2500 евро или 3500 – 5000 лева, особено ако включва хотел с All-inclusive, организирани развлечения и пътуване през активния сезон.

Това кара все повече туристи да резервират почивките си месеци предварително, когато хотелите предлагат отстъпки за ранни записвания, или да избират по-слабо натоварените периоди през юни и септември.

Въпреки ръста на цените, България продължава да бъде сред по-достъпните туристически дестинации в Европейския съюз. Страната запазва конкурентно предимство при семейните хотели, СПА туризма и кратките уикенд пътувания.

В същото време разликата спрямо традиционните морски конкуренти постепенно намалява. Все по-често туристите сравняват цените на българските курорти с пакетите за Гърция или Турция, където в определени периоди могат да намерят сходни или дори по-изгодни оферти.

За туристическия сектор това означава, че през следващите години качеството на услугата ще бъде все по-важен фактор от цената. А за потребителите – че планирането на лятната почивка отрано вече не е просто удобство, а начин за спестяване на стотици левове.