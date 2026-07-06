В разгара на лятото: Всеки втори хотел в тази европейска държава работи без лиценз

Голяма част от имотите за краткосрочно настаняване се рекламират без регистрация или с некоректни лицензионни данни

Над половината хотели и туристически места за настаняване в Кипър работят без пълен лиценз, показва доклад на Одитната служба на страната. Докладът разкрива сериозни слабости в работата на заместник-министерството на туризма при прилагането на лицензионния режим. Одитната служба отчита пропуски в контролните механизми, недостатъчно използване на информационните системи, липса на ефективна координация между институциите и слаб вътрешен контрол.

Според проверката към 27 април 2026 г. от общо 728 хотела и туристически места за настаняване едва 168, или 23%, притежават пълен лиценз за дейност. Още 158 обекта работят с временен лиценз, а останалите 55% функционират без пълно съответствие със законовите изисквания. Най-висок е делът на нелицензираните хотели в област Фамагуста, където 129 от общо 241 хотела нямат необходимия лиценз, предава Knews.

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Одитната служба посочва, че липсата на ефективен контрол и санкции създава усещане за толериране на нарушенията и насърчава нелоялната конкуренция спрямо коректните хотелиери. Според доклада многократното удължаване на сроковете за лицензиране не е довело до реално решение на проблема. Главният одитор Андреас Папаконстанину определя като неприемливо законови разпоредби да се прилагат избирателно, като подчертава, че държавата трябва да осигури еднакъв подход към всички участници на пазара.

Въпреки че към началото на май 2026 г. в регистъра са вписани 8464 лицензирани обекта за краткосрочно настаняване, извършената проверка на онлайн платформите показва, че голяма част от подобни имоти се рекламират без регистрация или с некоректни лицензионни данни. От извадка от 20 проверени обекта само шест са били надлежно регистрирани, десет изобщо не фигурират в регистъра, а при четири посочените лицензи не съответстват на официалните данни.

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Според Одитната служба настоящата ситуация носи сериозни рискове за кипърския туризъм. Освен че вреди на имиджа на страната, тя създава условия за нелоялна конкуренция, намалява публичните приходи и може да постави под риск здравето и безопасността на туристите. Като една от основните причини за проблема се посочва сложната процедура по лицензиране, която изисква множество разрешителни и участие на различни държавни институции. Затова се препоръчва процесът да бъде опростен и ускорен, без това да се отразява на стандартите за безопасност.

В доклада се отправят и редица препоръки към заместник-министерството на туризма. Сред тях са значително увеличаване на броя на лицензираните хотели в рамките на действащите срокове, засилване на контрола и санкциите срещу нарушителите, подобряване на прозрачността при управлението на финансовите схеми и изграждане на модерна информационна система, която да свързва всички ангажирани държавни институции. От ведомството заявяват, че вече се провеждат консултации с компетентните органи с цел окончателно решаване на дългогодишния проблем с лицензирането на хотелските обекти.