От герой на Испания до милионер: Кой е Микел Мерино?

Мерино донесе 1:0 над Португалия и прати Испания на четвъртфинал

Микел Мерино се превърна в герой за Испания, след като донесе победа с 1:0 над Португалия с попадение в добавеното време. Когато двубоят изглеждаше, че ще завърши без победител, в първата минута на добавеното време Феран Торес изведе Микел Мерино зад защитата. Полузащитникът овладя топката и с прецизен удар не остави никакъв шанс на Диого Коща, носейки ценен успех на Испания.

Снимка: Reuters

Кой е Микел Мерино?

Микел Мерино е роден на 22 юни 1996 г. в Памплона, Испания. Испанският национал играе като централен и дефанзивен полузащитник за Арсенал. Женен е за Лола Либерал от 1 юни 2024 г., а негови родители са Анхел Мерино – бивш футболист и треньор, и Майте Зазон Фуертес – бивша баскетболистка. Според прогнозата на Icon Polls нетното му състояние през 2026 г. е между 39 и 43 милиона долара. Арсенал го привлече през август 2024 г. срещу трансферна сума до около 43 милиона долара, а настоящата му пазарна стойност се оценява на приблизително 35,4 милиона долара.

Кариера

По време на професионалната си кариера Микел Мерино е натрупал значително богатство. В Арсенал той получава около 177 000 долара седмично или приблизително 9,1 милиона долара годишно, без да се включват бонусите и приходите от рекламни договори. Преди да премине в Арсенал, Мерино игра за Борусия Дортмунд, Нюкасъл Юнайтед и Реал Сосиедад, като е професионалист още от 2014 г. Шестте му сезона в Реал Сосиедад и последвалият трансфер в Арсенал значително увеличават финансовите му приходи, допълнени от рекламни договори със спортни марки.

Снимка: Reuters

Семейство

На 1 юни 2024 г. Микел Мерино и Лола Либерал сключват брак в Памплона, а празненството се провежда в близкото село Олите. Лола също е родом от Навара и работи като модел и блогър. В Instagram тя споделя снимки от пътувания, модни проекти и моменти от съвместния им живот. Двамата започват връзката си през 2019 г., а след пет години заедно сключват брак. Към 2026 г. все още нямат деца, а Лола редовно подкрепя съпруга си по време на неговите мачове с клубния и националния отбор.

Мерино произхожда от семейство със силни спортни традиции. Баща му Анхел Мерино е бивш професионален футболист и треньор, който оказва огромно влияние върху развитието му още от детските години. Майка му Майте Зазон Фуертес е бивша баскетболистка, а възпитанието в спортна среда изгражда дисциплината и характера на испанския национал.