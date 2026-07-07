Тези 5 европейски икономики ще растат два пъти по-бързо от еврозоната

Кои ще бъдат най-бързо развиващите се икономики в Европа до 2031 г.?

Европа е изправена пред години на бавен икономически растеж. Това показват най-новите прогнози на Международния валутен фонд (МВФ), цитирани от Euronews. Според анализа комбинацията от висок публичен дълг, застаряващо население, ниска производителност, продължаващи високи разходи за енергия и геополитическа несигурност ще задържа икономическото развитие на континента значително под историческите нива до края на десетилетието.

Еврозоната ще изостава от световния растеж

Според доклада на МВФ за световните икономически перспективи, икономиката на еврозоната ще нараства средно с едва 1,2% годишно в периода 2027–2031 г. Най-добрата година се очаква да бъде 2028 г., когато растежът ще достигне около 1,4%.

За сравнение, Европейският съюз като цяло ще се представи малко по-добре със среден годишен ръст от 1,4%, като пикът отново се очаква през 2028 г. – около 1,6%.

На глобално ниво перспективите са значително по-оптимистични. Световната икономика се очаква да расте с около 3,2% годишно, развиващите се икономики в Азия – с 4,6%, Индия – с впечатляващите 6,5%, а страните от Субсахарска Африка – също с около 4,6%.

Въпреки общата картина за Европа, няколко по-малки държави се очаква да отбележат растеж, повече от два пъти по-висок от този на еврозоната.

1. Малта

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Според прогнозите на МВФ Малта ще бъде най-бързо растящата икономика в Европа през следващите пет години, със среден годишен ръст от близо 4%. През последното десетилетие островната държава отбеляза впечатляващ растеж благодарение на туризма, онлайн хазартната индустрия, финансовите услуги и привличането на чуждестранни работници.

Според експертите този модел вече достига своите граници. Рекордно ниската безработица и недостигът на работна ръка означават, че бъдещото развитие ще зависи не толкова от увеличаването на броя на работещите, колкото от повишаването на производителността.

2. Косово

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Косово също ще остане сред най-бързо развиващите се европейски икономики, като се очаква растежът да бъде около 4% годишно. Икономиката се подкрепя основно от потреблението на домакинствата, публичните инвестиции, младата работна сила и значителните парични преводи от косовската диаспора, основно в Германия и Швейцария.

МВФ отбелязва, че изпълнението на Плана за растеж на ЕС може допълнително да стимулира икономиката и заетостта. В същото време страната остава силно зависима от вътрешното търсене и вноса, а развитието на конкурентен износ все още е предизвикателство.

3. Украйна

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МВФ прогнозира среден годишен растеж от около 3,8% за Украйна, като през 2028 г. той може да достигне 4,2%. Тази прогноза обаче се основава на предположението, че войната постепенно ще приключи и ще започне мащабно възстановяване на страната. Очаква се инвестициите в реконструкция да бъдат основният двигател на икономиката, като Световната банка оценява необходимите средства на близо 600 млрд. долара.

При неблагоприятен сценарий, ако военните действия продължат, МВФ прогнозира растеж от едва около 1% през 2027 г.

4. Сърбия

Сърбия се очаква да отчете среден годишен растеж от 3,52%, като ускорението ще бъде най-силно към края на десетилетието. Ключов фактор е домакинството на световното изложение Експо 2027 в Белград. Подготовката за събитието вече стимулира мащабни инвестиции в магистрали, железопътна инфраструктура и градско развитие.

Допълнителен принос имат разширяващото се производство за износ и значителните китайски инвестиции в добива на мед.

5. Молдова

МВФ прогнозира среден годишен растеж от 3,5% за Молдова между 2027 и 2031 г., като най-силната година ще бъде 2028 г. с около 3,7%. След тежкия период, белязан от войната в съседна Украйна, енергийната криза и сушата, икономиката постепенно се възстановява. Основен двигател са европейското финансиране и реформите, свързани с процеса на присъединяване към ЕС.

Допълнителен принос имат растящите доходи, паричните преводи от чужбина, които представляват около една десета от БВП, както и развитието на IT сектора и услугите.

Макар че общата перспектива за европейската икономика е по-скоро сдържана, прогнозите показват, че някои по-малки държави имат потенциал да се развиват значително по-бързо от средното за ЕС. Общото между тях е активното привличане на инвестиции, структурните реформи и използването на европейско финансиране като двигател за устойчив икономически растеж.