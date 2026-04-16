Очаква се сериозно поскъпване на организираните екскурзии и почивки

Туроператорите в Европа отчитат ръст на анулациите

Сериозен ръст на цените на туристическите пакети за организирани пътувания в следващите месеци прогнозират туроператорите. Войната в Близкия изток е поредната голяма криза за туристическата индустрия през последните шест години, която тепърва ще има сериозно отражение, предупреждават от бранша.

Засега поскъпването на горивата и прекратените пътувания в региона на военните действия не оказват осезаемо влияние върху цените на туристическите пакети, които продават туроператорите. В следващите месеци обаче туристите ще трябва да плащат доста по-високи суми.

"Туристическите пакети, закупени вече от туристи, които пътуват организирано чрез туроператори, ще останат на същите цени. Няма поскъпване и на пакетите, които се продават в момента, защото по веригата на услугите се наблюдава колегиално отношение на всички участници на пазара", коментира пред БНР Даниела Стоева от Асоциацията на българските туроператори и туристически агенти (АБТТА) и член на Борда на директорите на Европейската асоциация на туроператорите.

Все пак за някои дестинации, като Египет, по сключени вече договори бяха задействани допълнителни горивни такси за чартърните полети след 9 април за около 30 евро на човек. Тези горивни такси в общия случай са включени като клаузи в договорите с клиентите, но е важно да се знае, че туристическите агенции са длъжни да уведомят клиентите за всяка допълнителна такса най-малко 20 дни преди отпътуването. Според Закона за туризма клиентът може да откаже всяко увеличение на цената, което е над 8% от първоначалната стойност.

"Клиентът има право да се откаже от договор, когато се променя не само цената, но и други съществени части от съдържанието му", посочи Стоева. Става дума за дестинации, маршрути, престой, брой нощувки, категория на местата за настаняване, изхранване и др.

"В следващите месеци туристическите пакети ще бъдат на други цени. Като туристи ще трябва да плащаме по-висока цена почти за всичко", каза Стоева.

От АБТТА цитират прогнозите на икономистите, че дори войната да приключи в следващите дни, нито доставките, нито ценовите нива ще се възстановят до края на есента. Според асоциацията туризмът и на европейско, и на глобално ниво, е изправен пред сериозен проблем, който ще се развие именно в разгара на летния сезон и може да доведе до затруднения и проваляне на много туристически програми.

"Хората няма да спрат да пътуват, но много добре ще започнат да премислят. Със сигурност ще правят компромиси, както по отношение на дължината на пътуванията - може би ще бъдат по-краткосрочни, така и по отношение на това колко пъти в годината ще се пътува", смята Стоева.

Според туроператорите още по-притеснително от пълзящите нагоре цени е рискът от дефицит на горива, който силно ще ограничи пътуванията. Много летища в Европа - в Италия например, вече налагат ограничения на полетите заради липсата на достатъчно количество авиационно гориво за зареждане на самолетите.

Туроператорите в Европа отчитат ръст на анулациите, пренасочване на пътуванията и сериозна несигурност на клиентите. "Един от най-големите проблеми е възстановяването на средствата на клиентите, когато туристическата услуга не може да се осъществи поради кризисна ситуация", посочи Стоева. Затова българските туроператори, наред с европейските си колеги, настояват за повече гъвкавост при подобни кризи, най-вече по отношение на фиксирания в евродирективата за пакетните пътувания 14-дневен срок за възстановяване на средства към клиентите.

Ревизия на евродирективата, която вече е факт, предвижда при извънредни ситуации предоставяне на ваучери за алтернативни пътувания като заместващ механизъм на възстановяване на средства, защото в момента това е само една опция, с която клиентът може и да не се съгласи. Транспониране на променената директива в нашето законодателство обаче ще отнеме твърде много време, а туроператорите имат нужда от по-гъвкави решения сега, посочи Стоева. И припомни, че по време на ковид пандемията прилагането на клаузата за 14-дневния срок бе временно замразено и това е дало глътка въздух на туроператорите.