Топ 3 европейски страни, които почти не се посещават от туристи

Все повече туристи търсят алтернативи, където могат да избегнат тълпите

По-слабо посещаваните европейски държави предлагат богато културно наследство, впечатляваща природа и нестандартни атракции за различни типове пътешественици. На фона на нарастващия свръхтуризъм в популярни дестинации като Гърция, Испания, Италия и Франция, все повече туристи търсят алтернативи, където могат да избегнат тълпите и да се насладят на по-спокойна, но също толкова запомняща се почивка.

Тази тенденция се движи основно от поколението Z и милениалите, които предпочитат по-автентични преживявания и „скрити съкровища“. Това включва както дестинации, които могат да заместят по-популярни места, така и такива извън утъпканите туристически маршрути, с фокус върху местните общности и опазването на природата. Допълнителен фактор за тази промяна е търсенето на по-достъпни варианти за пътуване.

Молдова е сред най-слабо посещаваните, но и една от най-достъпните страни в Европа. Тя предлага автентични преживявания, съчетаващи девствена природа, богата кухня и разнообразно културно наследство със съветски, латински, славянски и румънски влияния. Столицата Кишинев впечатлява с архитектура в стил социалистически реализъм, а страната е известна със своите винарни като Милещий Мичи и Крикова. Посетителите могат да разгледат и Приднестровието или манастирския комплекс Орхейул Вечи, както и да се насладят на традиционни ястия като mămăligă и plăcinte.

Лихтенщайн също остава извън масовия туристически поток, въпреки алпийската си красота и приказната атмосфера. Малката държава предлага панорамни гледки, културни забележителности като Замъкът Вадуц и модерни музеи като Kunstmuseum Liechtenstein. Посетителите могат да разгледат столицата Вадуц, да карат ски в Малбун или дори да се включат в необичайни разходки с лами в планинските райони, предава Еuronews.

Сан Марино, най-старата република в света и част от списъка на ЮНЕСКО, също приема сравнително малко туристи. Разположена сред хълмовете на Италия, страната предлага впечатляващи гледки към Адриатическо море и богата история. Посетителите могат да разгледат средновековните кули Гуаита, Честа и Монтале, както и площада Пиаца дела Либерта и Палацо Публико. Атракции като кабинковия лифт Panorama cable car допълват преживяването.

Косово и Северна Македония също предлагат богата комбинация от природа, история и култура, но остават по-слабо посещавани. В Косово туристите могат да разгледат Призрен, джамията Синан паша и манастири като Грачаница и Високи Дечани. В Северна Македония пък се открояват Охридското езеро, Скопие и националните паркове Маврово, Пелистер и Галичица, които предлагат разнообразни възможности за приключения сред природата.