Очаква ли се спад на цените на бензиностанциите?

НАП е проверила над 1000 бензиностанции

Служебният министър на финансите Георги Клисурски заяви, че очаква спад на цените на бензиностанциите в обозримо бъдеще.

Цените на международните петролни пазари вече намаляха с 15-20 процента в резултат на двуседмичното споразумение за примирие между САЩ и Иран, така че сега очаквам спад на цените и на бензиностанциите в обозримо бъдеще, каза Клисурски на брифинг след заседание на Министерския съвет.

Деескалацията на конфликта в Близкия изток е най-сигурният изход от ценовия шок, който наблюдаваме в момента. Въпреки това осигурихме средства - до 18 млн.евро за междуселищния транспорт, като става дума най-вече за линии в малки общини, междуселски общини, планински райони, както и 2,5 млн. евро за училищните автобуси, посочи той.

По думите му с това кабинетът вече е активирал няколко от шестте основни мерки, насочени към транспортния бранш - отлагането на повишаването на тол таксите от 1 април, което означава около 30 млн. евро да останат в този бранш, основно насочени към по-малкия бизнес и превозвачите, които ползват по-ниска екологична категория транспортни средства. Клисурски припомни и за възможностите за разсрочване на лизинг през Българската агенция за експортно застраховане, пише БТА.

България е нотифицирала държавна помощ за бранша на превозвачите в размер на 50 млн. евро, каза още Клисурски. Независимо от ситуацията, ще предприемаме адекватни действия, насочени към секторите и гражданите, които имат най-голяма нужда, допълни финансовият министър.

Националната агенция за приходите, Комисията за защита на потребителите, Комисията за защита на конкуренцията и други институции си сътрудничат, за да следят изключително конкурентното поведение на бензиностанциите, а именно да няма прекомерни увеличения на печалбите и маржовете им, както и да не се предава на крайния потребител, каза Клисурски в отговор на въпрос как държавата ще гарантира, че няма да се повишават цените на горивата от бензиностанциите. Комисията за защита на конкуренцията е фокусирана в началото на веригата на доставката - при търговията на едро, а усилията на НАП и КЗП са насочени най-вече към края на веригата на добавената стойност - бензиностанциите.

НАП вече провери над 1000 бензиностанции и засега няма отчетени тенденции на спекулативно или прекомерно увеличение на маржовете на бензиностанциите, дори повечето от веригите бензиностанции се опитват да оберат част от увеличението на цените на едро, като намаляват своите маржове, допълни той. Проверките ще продължат и през април, като във втората половина на този месец ще можем да видим оборотите и печалбите много по-подробно на всички бензиностанции, каза още финансовият министър.

Подготвеният пакет от мерки е такъв, който се стремим да е максимално ефективен, но и максимално щадящ за бюджета, допълни Клисурски. По думите му заради удължителния закон за бюджета и заради тенденциите за растеж на дефицита, които са сериозни, дори и с увеличението на нотификацията за държавна помощ към превозвачите – от 25 млн. евро на 50 млн. евро, общо пакетът от мерки, който засега правителството предвижда, възлиза на малко над 125 млн. евро. Опитваме се с минимални средства на данъкоплатеца да постигнем най-голям ефект за предотвратяване на инфлационния натиск, за запазване на работни места и пресичане на инфлацията в началото й, допълни Клисурски.